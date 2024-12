Koja je ovo foliraža: Karić osuo drvlje i kamenje po Sofiji, ona tvrdi da u Terzinim očima još uvek vidi ljubav! (VIDEO)

Njegove reči ne poklapaju sa njegovim pogledom!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Sledeći klip prikazao je razgovor Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević ispred hotela.

- Koja je ovo foliraža, devojka vešta u manipulaciji. Smatram da mu se sveti, jedino opravdanje nakon svega bi bio nastavak tog njihovog odnosa - rekao je Karić.

- On je samo gledao unaokolo, na kamerama. Gledala sam ga i on je mene gledao lepo, zaljubljeno. Ja sam otišla da vidim njegovu reakciju, da vidim da li treba da se sklonim ili da nastavim to da radim. Videla sam emocije, ali on je nestabilan. On je pričao nešto što bi trebalo da priča, ali u njegovim očima sam videla emocije. Ne želim da idem za njim kao Snupi - rekla je Sofija.

- Mislim da Sofija baš ovim ponašanjem navlači gnev ljudi, bar meni - rekao je Stefan.

- Sad je Terza zlatan, a ona je najgora - rekao je Mića.

- Poenta je da ga ona pijanog navlači - rekao je Rajačić.

- On je sam pošao za mnom napolje. Ja nikog nisam terala, ni navlačila. Samo sam želela da razgovaram s njim - kazala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković