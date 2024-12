Ena dobila vetar u leđa: Cimeri joj pružili podršku nakon raskida s Pejom, zgroženi njegovim ponašanjem (VIDEO)

Većina je na njenoj strani!

Ena Čolić u pabu "Prijatelji" razgovarala je sa Draganom Stojančević o svađi i raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Munja je sinoć napao Luku jer je Peja ono izjavio. Sad me je i Gastoz pitao kako sam, kaže on: "Baš ružno, izdržao je samo tri meseca. Sve nas je potkačio, sve nas je isprozivao". Gastozu i Anđeli je rekao da ne vileni po kući ko vršlja zbog kreveta, u tom smisli, ja za to nisam ni znala. Posle kaže da je pristrasan. Sofija mi je isto prišla da pita kako sam, kaže da ovo stvarno nije okej i da su klinački postupci. Od učesnica pozdrav ide Sandri, Anđeli i Aneli, zamisli. To je Lukin i moj problem, nema nikakve veze sa Pejom. On kaže da sam ja zbog toga, pa i da je bio najbolji dan na svetu on mora da shvati da je sve sj*bao. Ovo je katastrofa i bez čestitke. Ja da sam dobila najbolju čestitiku, a da je ono izjavio isto bi bilo - pričala je Ena.

Autor: A. Nikolić