Ena Čolić uzvraća udarac: Otkrila Aneli da ju je Janjuš zvao na put sa Krunom, pa Peju ponizila istom merom! (VIDEO)

Skandal u programu!

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući. Sledeći gost bila je Aneli Ahmić, koja je govorila o haosu koji je nastao zbog komplimenata koje je dobila od Jovana Pejića Peje.

- Hvala Peji i ostatku koji me je komentarisao. Peja je jako zgodan i lep dečko, on će za jedno pet godina biti... Kad sam ga prvi put videla rekla sam da je lep i zgodan, malo da je stariji bio bi najzgodniji muškarac u kući. Sviđa mi se jer je ozbiljan i jer priča ozbiljno. Sinoć sam se setila da je Peja ušao dok sam bila u toaletu, rekla sam da je zauzeto i persirala sam mu, a on mi kaže: "Kao da si znala da sam ja". On se meni nasmejao, ja njemu. Anđela se tu kupala i ostala u šoku - govorila je Aneli.

- Da li misliš ako ne bude sa Enom da može nešto da se desi? - pitao je Marko.

- Ako uđe slobodan u "Elitu 12" satraću ga. Ja mislim da Peji danas nije dobro, videla sam ga i mislim da je u depresiji. On je spavao pored Bebice, leži zamišljen i mislim da mu nije svejedno jer su raskinuli. Mislim da će da se pomire za par dana. Neću da se petljam u veze, nikad mu se nisam prva obratila i nemam namere da se petljam u tuđe odnose. Mene niko ne treba da se plaši - rekla je ona.

U radio je stigla i Ena Čolić.

- Ja nemam problem sa tobom, samo neću da se svađam. Neću da Peja odlučuje ko je gde plasiran, ne interesuje me. Ja mislim da imam više šansi kod mnpgih žena u kući nego on i njemu to jako smeta. Danas je Teodori rekao da mu uzima devojku, pa on spava sa njenim dečkom. Što se tiče prvokacija da bi bila sa njim, ja bih da pozdravim Janjuša koji me je zvao da idem na Zlatibor sa njim i sa Krunom, zimus kad je izašao. Ja to sve imam na Instagramu - rekla je Ena.

- Da li je ispala korektna jer ti nije rekla za Peju? - pitao je Marko.

- Jeste, ćutala je, a mogla je da reaguje drugačije. Peja najzgodniji dečko u kući, je l' sam ja rekla da nije? Nemoj ja da pričam ko je najgodniji, ima deset ljudi koji su zgodniji od njega. Neću da pričam jer ja nemam 20 godina i nisam nesigurna. Ukusi su različiti, on je bio moj jedini izbor, više nije. Sinoć sam čula da plače i rekla sam mu da sve zaboravimo, htela sam da pređemo preko svega. Ono što osećam je jače od rijalitija - poručila je Ena Čolić.

- Šta je značilo da ćete sami da pravite zvrčke ili će drugi? - pitao je Marko.

- Jer se mi volimo. Ako se ne posvađamo oko smokija i vina, aludirao je na znamo koga, pa je po njegovom ispalo da nam neko pravi, a sam sebi je napravio. On je sinoć potkačio Anđelu i Gastoza, potkačio je Karića i ko zna koga još - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić