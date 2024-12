Stiglo ga kajanje: Terza shvatio da nije iskoristio vreme sa Milicom na pravi način, žestoko odgovorio na Sofijine tvrdnje da je voli! (VIDEO)

Najavio drastične promene!

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući.

Njihov naredni gost bio je Borislav Terzić Terza.

- Sofija je rekla da je pala sa jagode, ne znam to drvo na kojem rastu jagode. Glupost je da je u mojim očima videla emocije, to su laži. Laž je da sam znao da sam njoj sipao piće, Ane je potvrdila. Ja njoj nisam dao nijedan povod da mi priđe. Ja sam pušio cigaretu ispred hotela, ona je došla, a ja sam reagovao kao gospodin - govorio je Terza.

- Da li si prekršio ono što je Milica tražila? - pitao je Đedović.

- Ne mislim, kulturno sam joj dao do znanja da nema ničega i ušao u hotel. sledi mi period, ona treba da se porodi. Ona je rekla da se kaje što je to uradila i nije čekala, pa što mi onda prilazi? Ja sam je lepo zamolio, ali na meni je da pokažem šta mislim i osećam. Što se tiče Milice dosta sam pogrešio, imao sam dva nedelje nešto da kažem, ali iz nemoći sam se više bazirao na ljude koji su me provocirali. Svi su govorili da lažem i da foliram. Kad sam govorio za Sofiju Milica je govorila da branim ljubavnicu. Ljudi imaju pravo da komentarišu, Sofija je svog oca lagala sedam godina. Svi mi nešto lažunjamo, ovde mislim da nisam ništa - pričao je on.

- Da li si lagao Milicu ili Sofiju da voliš? - pitao je Marko.

- Ne. Ja sam se iskreno zaljubio u Sofiju. To što je ona pominjala bivšeg dečka, Mateja je rekao da je to jedna vrtsta prevare. Može da priča šta hoće. Ja da sam nešto pokušao dok je bila tu Milica skočila bi i rekla da branim ljubavnicu. Ja bih sad drugačije postupio prema Milici, ne bih se drao kao magarac, teške reči su me pogađale. Ima pravo sve da mi kaže, ali više bih voleo da smo bili nasamo. Ja sam Sofiju ovde branio i bio tu za nju, naravno da su se stvari promenile kad je došla Milica. Hoću da budem pravi Terza, onaj koji sam bio kad je saznala da je trudna. Ja ovo radim da bih imao komunikaciju sa njom - nastavio je Borislav.

