Poljupcima rešava sve: Gastoz se iskupio Anđeli, ona pokazala znatiželju za njegove bivše devojke! (VIDEO)

Nije joj svejedno nakon komentara cimera!

Nenad Marinković Gastoz nakon emisije odmah je poleteo na krevet kod Anđele Đuričić kako bi se poljupcima iskupio za poniženje koje joj je priredio za crnim stolom.

- Šta je ološu? Tražiš razlog da me ostaviš? - pitala je Anđela.

Anđela je nakon toga počela da se raspituje za građu njegovih bivših devojaka, o čemu se polemisalo za stolom.

- Je l' su one stvarno tako građene? - pitala je Anđela.

- Ti si višlja, ali ne mogu da kažem da imate neku razliku u butini. D*pe tvoje sa pet kilograma više i ovo, brutalno izgledaš. Ti si za modnu pistu, tu sam preterao. Što Mića stalno potencira da sam ja rekao da mi je sve rijaliti? Ja namerno ćutim jer mi sve odgovara. Ja sam to rekao kad sam delio budžet, da se ljudi ne bi ljutili na mene, pa sam rekao da je rijaliti i onda neka - govorio je Gastoz.

- Ja ću da ti objasnim, on tebe ne voli. Ne voli te jer mu nisi dao prostup na način koji on želi da imaš. Ne provodiš vreme sa njim. On nema pristup ni meni, a misli da je zbog tebe. On voli da ja dođem da se požalim kad se posvađam sa tobom. On smatram da se odvojio od mene, nema pristup i samo za stolom sazna šta se dešava - objasnila je Anđela.

- Ima da se ugojiš jer si moja devojka, inače ću ja da idem u teretanu, pa ćeš ti da izgubiš moj stomak - govorio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić