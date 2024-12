Bitno da je išao da priča sa Karićem: Gastoz priznao Eni koliko je razočaran u Peju, pa žestoko opleo po Terzi - Ovo mu nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Ena Čolić i Nenad Marinković Gastoz u pušionici razgovarali su o Jovanu Pejiću Peji. Gastoz joj je jasno stavio do znanja da je u njega razočaran i da zbog prozivki na njegov račun on ima samo još jednu šansu da poprave odnos.

- Bitno je da je išao da priča sa Karićem, a to što je prebacio da dižemo krevete i da smo fejk, nema veze. Oprostio sam mu blamove, oprostio sam mu ovo, ima još jedan žeton - rekao je Gastoz.

- Ne vidim to kao našu grešku za blamove - dodala je Ena.

- Ništa niste vi promenili, ništa nismo mi promenili. Ako ćemo iskreno on bi najviše voleo da se pomiri sa Sofijom, isto tako poštujem da ne sme, kao što nije smeo ali je uradio. Ja kad sam rekao da mi ne treba takav prijatelj u okruženju to sam i mislio. Posle svega što je rekao meni i Anđeli, izvini. Pogledaj šta on meni radi iza leđa i dalje - govorio je Gastoz.

- On je meni rekao kako ću ja da se j*bem kod komšije, a moje dete prvi put vidi da ja imam partnera - rekla je Ena.

- Ako si rekla da nije glup, on treba malo da spusti loptu - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić