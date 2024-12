Situacija između trudne Milice Veličković, Sofije Janićijević i Bore Terzića uzdrmala je sve, a sada se, nakon Miličinog izlaska, oglasio bivši učesnik "Eliti 7" - Slobodan Josipović, poznatiji kao Sloba analitičar!

Bora Terzić načinio je javnu preljubu, kada je u "Eliti 8" prevario svoju trudnu verenicu Milicu Veličković, koja je zatrudnela u "Eliti 7", sa Sofijom Janićijević, te se Milica nedavno uselila u Belu kuću. Nakon nekoliko dana, suočavanja, suza, borbe, svađa i raskrinkavanja, trudna Milica je napustila imanje u Šimanovcima, te od tada, više ništa nije isto.

Sada, pozvali smo Slobodana Josipovića, političkog analitičara i bivšeg učesnika "Elite 7", poznatijeg kao Sloba analitičar, kako bi prokomentarisao aktuelnu temu.

- Milica je do sada pokazala da kada iznese nešto, čvrsto stoji iza iznetog, drži se onoga što je rekla, ne menja iskaze. On će na papiru biti "NN", ali nikada neće biti "NN", jer kada dete njegovo odraste, shvatiće kakav je on bio prema ženi koja ga je rodila, jer je bio montrum prema njoj. On je prvi čovek koji je ovo uradio! Zar nije mogao da se strpi?! Kada se završi rijaliti, ako ti se toliko sviđa, uđe sa njom u vezu. Poljuljan je odnos Sofije i Terze ulaskom Milice. Ja sam bio u "Eliti 7" kada je bio Terza, ali je bila i Teodora Delić, Terza kao da je oduvek hteo da bude sa Teodorom Delić i meni je to zanimljivo, meni se bar tako čini da je Terzin cilj Teodora Delić, a mislim da i ona ima neka skrivena osećanja prema Terzi. Terza je najviše komentara i neumesnih prema Teodori, tipa: "Kakva ti je g*za, kakve su ti grudi"...Kad god su u nekom sukobu Bebica i Teodora, Teodori je spremao da jede Terza. Trudio se da bude blizak prema Teodori. Ona je išla logikom da ako ga odvoji od Milice s kojom čeka dete, onda će joj biti lakše da ga odvoji sa Sofijom. Ona je glumila Milici sve vreme prijateljicu, a onda je rekla Bebici u besu: "Kada ide ova ku*etina?", to je užasan rečnik, pogotovo prema trudnici - rekao je Sloba analitičar, a onda je izanalizirao Sofiju Janićijević:

Ona je sada tek postala svesna da je u epicentru i da se sve vrti oko nje i ona sada to koristi. Kada gledate njenu sferu intresovanja, njoj su intresantni zauzeti muškarci. Da Karić na početku nije rekao da je slobodan, mislim da bi on bio meta Sofijina. Adžić i ja smo pričali van emisije, dečko tvrdi da mu ona namiguje i da ga gleda, čak i njegova majka ima snimljen klip gde se to vidi, a podsetiću, i Đorđe je zauzet. Ona je ušla da igra igru i da dođe do te nekretnine.

Autor: Nikola Žugić