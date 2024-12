Volim i Poršea, pa ga nemam: Milica otkrila da li i dalje voli Terzu, pa progovorila o njegovom afteru pre ulaska u Elitu 8! (VIDEO)

Iskreno progovorila o svemu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila Milica Veličković.

- Postoji li šansa da se tvoja odluka po pitanju NN promeni - pitao je Darko.

- Ne, sve bi bilo isto i da nisam ušla. Čak mi je i potvrdio da sam u pravu što se tiče te odluke. Jedino se plašim da me to ne poljulja, kad budem videla bebu. Ako budem osetila da dođe po nas, to je najmanji problem. Baš me briga i šta će narod reći. Trenutno ne osećam da treba da dođe po nas - rekla je Milica.

- Ljudi misle da gajiš i dalje osećanja prema Terzi i da biste ste pomirili, da nije on u rijalitiju - rekao je Joca.

- To su tamo krenuli da mi nabeđuju. Ni u jednom gostovanju nisam rekla da li ga volim ili ne volim, ali logično je. Nisam ja njega prevarila, nego on mene. Postoje sigurno neke emocije, ali to ne znači da ćemo se pomiriti. Volim i Poršea, pa ga nemam. Nabacivala sam mu to što je dete ostavio. Da nije bilo javno, oprostila bih mu. Svaka žena koja kaže da ne bi, laže - kazala je Milica.

- Mina Vrbaški je govorila o afteru na kom je Terza bio u avgustu, s njim je bio i Munjez - kazao je Joca.

- To je bio dan pre karantina, znala sam da je bio tamo. Nemam pojma šta je bilo tamo, jer smo toliko bili sluđeni. Nisam ni pitala - rekla je ona.

Autor: Iva Stanković