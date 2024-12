Namazan je, ima napisan scenario: Sofija tvrdi da Terza radi sve sa namerom da se dokaže Milici, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Iskusna?!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi progovorila o svojim osećanjima prema Borislavu Terziću Terza.

- Sofija priča se ovih dana da si trudna? - upitao je Darko.

- Ne, sve je dobro. Nisam ni pomislila - rekla je Sofija.

- Da li veruješ Terzi kada kaže da ga ti kao devojka ne zanimaš? - upitao je Darko.

- Naravno da mu ne verujem - rekla je Sofija.

- Kakav je to muškarac ako ti osećaš da te on voli, a da to ne želi da ti prizna? - upitao je Darko.

- To je nemoćan muškarac, ja sam veće muško. Nema jasne stavove, apsolutno mu se kose dela i reči - rekla je Sofija.

- Kakav ti je bio na početku? - upitao je Darko.

- Najbolji, pričao je da sam druga devojka u koju je zaljubljen. Verovala sam mu, zaljubila sam se. Žao mi je što je došlo do kraja, ali on je izabrao tako - rekla je Sofija.

- Ti si priznala da je sve što ti je Terza izgovorao u utorak se kosilo sa njegovim ponašanjem? - upitao je Darko.

- Gledao me kao da je želeo da me poljubi, a pričao nešto drugo. Njegov pogled je uvek isti prema meni, to je zaljubljen pogled, opčinjen - rekla je Sofija.

- Da li se tako ponašao jer je svestan da je to prva žurka nakon Miličinog odlaska iz Elite i da je znao da ga ona gleda? - upitao je Darko.

- Ne znam, mislim da će ostati pri ovom stavu dok može da izdrži. Delovalo mi je kao da je programiran, ali ne znam šta će raditi posle kad ne bude mogao da izdrži, pošto ja neću biti u igri više - rekla je Sofija.

- Zbog čega Terza nije imao svoj stav i dao ti veliki budžet, ali rekao da se razočarao u tebe? - upitao je Darko.

-Zato što je Milici obećao nešto, hteo je da pokaže narodu da je pogrešio - rekla je Sofija.

- Zbog čega smatraš da on nije stabilan muškarac? - upitao je Darko.

- Trebao je da bude tu barem dva, tri dana, kako ja ne bih bila sama. Ispalo je da sam ja tu sama kriva šta sam ušla sa njim - rekla je Sofija.

- Da li misliš da Terza radi ove stvari zbog naroda ili? - upitao je Darko.

- Da, zato što Milica kad je ušla, rekla je: ''Narod te gleda kao monstruma''. Zbog toga su se i ukućani opredelili, nisu hteli da razgovaraju sa mnom jer je Milica došla. Mislim da želi da dokaže i Milici da može da bude ovakav - rekla je Sofija.

Autor: N.P.