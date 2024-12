Njega najviše nervira što Sofija razmišlja da li je Meda oženjen: Đedović skinuo rukavice, pa isprozivao Terzu, on odmah počeo da se pravda! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala, skinuti maske učesnicima ''Elite''. Stefan Karić je Darkov sledeći sagovornik.

- Zbog čega smatraš Sofijin potez kvarnim - pitao je Darko.

- Baš je u tom trenutku našla da priča s njim, kad je bio pijan i labilan. Time je pokazala da ne poštuje njegovu odluku. Mislim da i dalje ima emocije prema Sofiji, ali drži taj stav. Najavila je raj razgovor, da je bilo spontano, bilo bi iskreno - rekao je Karić.

- Marko, šta ti misliš - pitao je Tanasijević.

- Mislim da su Terza i Sofija večeras pričali stvari koje ne misle. Poale svega ovoga, ne znam ni kako bi mogli da budu zajedno. On sve što kaže, ne misli. Njega najviše nervira što Sofija razmišlja da li je Meda oženjen ili ne - rekao je Đedović.

- Ne, nego ovamo govori da su joj iskrene emocije, a ovamo priča da će njemu j*bati mater, ako je oženjen - dobacio je Terza.

- Terza govori da ne priča o Sofiji, pa uđe u hotel i komentariše budžet za Sofiju. Je l' on misli da se to ne vidi? Milica gleda sve to - rekao je Marko.

- Ne pominjem je, samo sam rekao to za budžet - pravdao se Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković