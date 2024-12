Blista od sreće: Anđela nikad srećnija zbog mesečnice sa Gastozom, otkrila recept za održavanje ove ljubavi! (VIDEO)

Cveta!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi progovorila o svojoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela srećna mesečnica - rekao je Darko.

- Hvala, druga po redu - rekla je Anđela.

- Anđela kako vam je u vezi? - upitao je Darko.

- Upoznali smo se dosta u flertovanju, ali mnogo više u vezi. Jako sam zadovoljna, kada naiđemo na neki problem, na neki način fino prevaziđemo. Radimo za tu vezu kao tim, pričamo i kao prijatelji i savetujemo jedno drugo. - rekla je Anđela.

- Stigla mu je čestitka od sestre i zeta koji su te podržali, da li ti je drago? - upitao je Darko.

- Razmišljala sam potajno o tome, a on ni ne zna. Naravno da mu je drago - rekla je Anđela.

- Anđela ipak postoje neke stvari u kojima se i dalje mimoilazite. Da li ćete ipak uspeti da se nađete na sredini kada su tvoji sukobi u pitanju? - upitao je Darko.

- Moram da budem iskrena, meni kad proradi nešto, ja ne mogu da se suzdržim da ne odgovorim. Jako sam srčana i neke stvari me povrede. Neću da stavljamo te barijere da se ne raspravljam, ko me vređa, ima da se svađam. On je mnogo pametniji u raspravama, više bih volela da se ne nerviram kao i on - rekla je Anđela.

- Video sam da je Gastoz poprimio neke stvari koje si mu rekla. Naprimer sad kad seče tortu, kaže nema za Kordu - rekao je Darko.

- Tooo, napokon. Poprimio je Helganizam, drago mi je što je sam shvatio da ljudi njega ne cene koliko on njih - rekla je Anđela.

- Kako ti reaguješ na Ivanove tvrdnje da si rekla da ti Gastoz radi iste stvari kao i prethodni dečko? - upitao je Darko.

- Ja sam malo prebacila, kada vidim i najmanju neku sitnicu, često prepoznam neke stvari i poistovetim se. Neke stvari dosta više merim, ja preterujem. U toj situaciji sam napravila nešto što bukvalno nije ni postojalo - rekla je Anđela.

- Šta to Ivan ima da iznese o tebi još? - upitao je Darko.

- Ne znam, to može on da otkrije - rekla je Anđela.

- Ja sve što znam o ovim ljudima, znam po njihovim postupcima u rijaliti. Mislim da sam mislio o njenom blejanju na jahti sa određenim osobama - rekao je Ivan.

- E, pa baš za te stvari sam tužila ljude jer su to sve laži - rekla je Anđela.

- Meni je bilo čudno jer sam ja čitao o tome. Mislim da Anđela nije srećna sa njim - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.