Ti si pogrešio i mene ponizio: Ena ponovo zamerila Peji što je Aneli stavio ispred nje, on pokušao da se opravda, pa sve svalio na njene komplekse! (VIDEO)

Da li će uspeti da se pomire?

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić ponovo su porazgovarali o svom odnosu.

- Ti si me jutros u pet ujutru mnogo voleo, a sad me ne voliš - rekla je Ena.

- Volim te kao osobu, ali razočaran sam u tebe. Izvini, eto, ali nije poenta u izvini. Ti si juče zbog svog kompleksa, napravila haos. Volim te, neću da te izgubim - rekao je Peja.

- Govoriš da me voliš i da nećeš da me izgubiš, a onda kažeš da me ne voliš. Je l' shvataš da se moji postupci pet puta više mere? Ti si pogrešio i mene ponizio, trebalo je da mi se izviniš - rekla je Čolićeva.

- Rekao sam da mi je greška što sam izabrao Aneli, ali nisam rekao da bih bio s njom, nego da je bolja građena - rekao je on.

- Boli me k*rac za to, ne možeš da komentarišeš druge devojke, možemo zajedno - kazala je Ena.

- Imaš kompleks i funkcionišeš s njim. Kažeš da ti ne pružam pažnju, ja dođem da te zagrlim, ti kažeš skidaš mi šminku. To je problem već - kazao je Peja.

- Mi imamo većih problema. Živim ovde da me pita Darko da li sam ljubomorna na Aneli. Zamisli da ja kažem da pola kuće ima bolje telo od tebe - kazala je ona.

- Reci, ja nemam kompleks. Rekla si mi da sam najgori dečko na svetu - rekao je Jovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković