Svi u Beogradu znaju ko je on i čime se bavi: Deniz tvrdi da je Sofija slagala da je Atmir Alba dotični Meda, pa surovo isprozivala Milicu: Svako može da zatrudni, to te ne pere! (VIDEO)

Ubila dve muve jednim udarcem!

U toku je specijalno izdanje emisije ''Pitam za druga'' na Red tv-u sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jocom Novinarem. U studiju su ugostili Anju Todorović, Filipa Đukića, Deniz Dejm, Ljiljanu Stevanović Lili, Đorđa Adžića i Ivanu Nikolić.

- Deniz, da li ste Sofija i ti delile Medu - pitao je Joca.

- Ne, ona je rekla da je Meda neki Atmir, Dejan, ali to nije on. Svi u Beogradu znaju ko je Meda i čime se bavi. Ne dirajte mi Medu, to mi je drug. Sofija je top devojka, sigurno ćemo se družiti kad izađe. Ona se malo upetljala, Meda je neko treći, opasan - rekla je Deniz.

- Meni je šokatno da se Milica pere preko trudnoće. Ona naziva Sofiju k*rvom, ali i ona je afteruša. Svako može da zatrudni, to te ne pere. Morbidno mi je što priča da će dete biti poremećeno, jer ona krka bromazepame. To mi je vrh sadizma prema nerođenoj bebi - nastavila je ona.

- Vi ste se nekoliko puta sretale na afterima - rekao je Joca.

- Da, znam njenu biografiju. Ona je ispranim mozgovima pobednica, ali Sofija je za nju svetica - kazala je Deniz.

Autor: Iva Stanković