Pozeleneo od muke: Ivan saznao za razgovor Đedovića i Aleksandre, da li će ga i ona nasamariti sa Rajačićem? (VIDEO)

U trenutku se iznervirao!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić razgovarali su o svom odnosu, a on se jako iznervirao kad je saznao da šta je pričala sa Markom Đedovićem.

- Ja ne preispitujem sebe, nego kompletne situacija. Đedović danas, to su sve udari na mene, pa i na tebe. Može to da bude perfidno, da se nedmudrujemo - rekao je on.

- Sinoć sedimo Đedović, Rajačić i ja i kaže on: "Samo još vas nisam spojio" - govorila je Aleksandra.

- U istoj si situaciji kao ona, to se rešava u sekundi. Ti si rekla onaj dan kad je on kvarno koristio priliku da priča sa tobom na krevetu... Blam. Meni to ne smeta, ali ja to ne bih dozvolio u životu. Treba to kroz šalu da kažeš, ali da znaš šta je istina u glavi. On je napravio situaciju da može i da se o tome priča. On koristi svaku priliku da priča o tome, a to se seče u korenu. On danas kad je opsisivao mene, a pored mene dva jaka igrača, ali za njih našao opravdanje. Ne mogu mene u dobar koš sa nekim, kao Karić i Gastoz su drugačiji, a to je isto. 15 dana pre nego što smo se smuvali pričao je da me tako mirnog ne poznaje. Ja sam doktor za njih, to mi je top - govorio je Ivan.

- Mene samo iritira kad mi pucaju na ego, pa prave od mene da ti sa mnom radiš šta hoćeš i da me koristiš - rekla je Nikolićeva.

- Tu ne mogu da pomognem - dodao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić