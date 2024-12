Svi su čekali da čuju šta ima da mu kaže!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Ovo mi je najteža nominacija, skapirala sam da baš mrzim nominacije. Ja ne volim da imam dušmane i brzo praštam. Luka je ovde između ostalog hteo mene da čuva kad sam došla i to je bio dogovor. Bila sam sigurna jer je on tu i Mateja, ali ljudi sa kojima sam se sukobljavala, a on se skakao da me brani, ja sam sa njima dobra, recimo Bebica, Milena... Samim tim imamo neke neslaganja zbog različitih dušmana. Ja sam stala na Mileninu stranu, zamereno mi je jer nisam ustala da branim Luku, a na nju nisam skakala ni mene kad je vređala. Kad sam rekla da sam princeza familija, mislila sam da sam žensko i da su muškarci tu mene da štite. Neću da vodim tuđe ratove. To što me njegova mama nije pozdravila bio mi je znak da nešto nije u radu. Ja i dalje ne mislim da mi Luka nije iskren prijatelj, hoću da krivim prostor na naš razdor, za koji ne bih volela da bude trajan. Ja ne biram stranu, je l' sam ja u kutlači? Nikad nisam bila izdajnik i cinkaroš, to može da me povredi kao da mi neko kaže da sam prostitutka - govorila je Ena Čolić, pa nastavila:

- Otkako si izašao imam osećaj kao da smo u seriji u kojoj je umro omiljeni lik, pa ga publika vrati, a on bude drugi glumac jer nisu uspeli da produže ugovor sa pravim. Kad je bila nominacija Sofije i Terze, to je bio takav krindž i tu sam shvatila da je prsao otkako je izašao. Teraš rijaliti i to mi se ne dopada, najgore mi je kad neko radi nešto jer tripuje da se ovde igra rijaliti - rekla je ona.

- Navedi po čemu - dodao je Luka.

- Sandra je toliko navođena u čestitkama od strane ljudi koji su ti bliski, a ti znaš kako ja gledam na to. Ja se ne mešam da li je to Aneli, Sandra ili Dragana, ali ja ne znam šta se tu dešava i kakvi su to rijalitiji. Vidim da ona ne gleda kao ti i da nije tako lagana i mislim da je povređuje ovo što ti radiš. Ne sviđa mi se bacanje fora, Peja bi pao i sapleo se kad sam u pitanju ja i da se zaj*ba naš odnos, nemaš veze sa tim. Juče sam imala ozbiljan razgovor sa Pejom, on mi najviše zamera tebe. Ovoga ne bi bilo da se ti nisi zezao sa mojom dušmankom ovde - govorila je Ena Čolić.

- Što te njegova majka nije pozdravila? - pitala je Ivana Šopić.

- Možda je htela da mu stavi do znanja neke stvari zbog njegog konflikta sa Milenom. Ja to ne gledam tako, mene to smara. Meni je zamereno jer sam grlila Bebicu na žurki, jer sam dobra sa Mićom. Mene to smara. Milena mi je ovde omiljena figura i neka se gleda na koji god način. Ja znam da si časan, znam da si ispravan i znam ko si napolju i meni se ovaj Luka ne sviđa. Ti ovde imaš isti odnos sa svim devojkama. Ti se igraš sa Sandrinim emocijama i ti dobro to znaš i ne sviđa joj se tvoje ponašanje - pričala je ona.

- Ti ne možeš da znaš moje emocije. Ja njemu prebacujem ponašanje koje mu se ne dopada - umešala se Sandra.

- Da li je meni ovde trebala tema koju ste mi namestili i da ne pričam sa Pejom? Usr*o si se u nešto što je meni najbitnije. Ovo što ovako osećam i ovako pričam je moje igranje jer nisam iskrena jer meni sad dođe da vrištim, a neću da se ponižavam. Ja ovo od tebe nisam očekivala da mi učiniš, usr*o si mi se u vezu - pričala je Ena.

- Da li si očekivao da ti kažem da ga ostaviš jer je on iz srca rekao da mu je Aneli najzgodnija? - pitao je Luka Vujović.

- Vi mene kanalite, sad si opet rekao da je iz srca. Osuđena sam da ga gledam, sedeće ispred mene i nedostajati mi svaki dan. Ti si znao da će tako da bude. Igrao si se sa mojim dečkom koja je najjača riba u kući. Neću više da budem ovde toliko emotivna. Sa mnom nemoj da radiš te stvari, ti mene podsetim na Ivana kad tako konstrušeš neke stvari. Znam kakav ti je sin, porodica i kakav posao vodiš, ja sam potvrdila sve stvari kad si se svđao sa Milenom. Ti si preozbiljan napolju i zato ne mogu da verujem da se baviš tim jeftinim stvarima - rekla je Ena.

- Što se tiče Teodore ona je najjača ribetina u kući, birala bih da imam tvoje telo. Foliraš svoje emocije, znam da voliš ovog čoveka ovde. Imaš izlaganje da te boli d*pe, bacaš žiške na crne lukove, a meni plačeš u garderoberu i pitaš me šta sam sa njim komentarisala. Jako ti je stalo do njega. Bilo bi mi drago da dođeš u moj krevet, jer mi je teško da spavam pored Peje. Naravno da ću tebe da pošaljem jer Luku nikad ne bih poslala. Nadam se da ovo nije naš kraj. Izvini za neke stvari - dodala je Ena Čoli.

