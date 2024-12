Nemoj da drugi utiču na tebe: Aneli zadala žestok udarac Eni Čolić, odlučila da pojača gas i zbliži se sa Lukom! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Luka i ja smo imali korektan odnos, pa konlikt, a posle svega toga naš odnos je bio bolji i nadam se da će tako da ostane. Nemoj da dozvoliš da te neke osobe izbace iz takta i da razmišljaš da li si kriv ili nisi. Što se tiče da pričaju da igraš rijaliti sa mnom, nisi. Mi smo se zabavljali, tebe sam izabrala za zadatak jer mislim da si pozitivan. Ja želim sa tobom da se družim, da popijem i nemoj da drugi ljudi utiču na tebe. Tvoja majka me je pozdravila i drago mi je da je u meni prepoznala iskrenosti i da te ne ogovaram po ćoškovima. Jedva čekam Novu godinu da ti dođe mama i da je upoznam. Sve najbolje mislim o tebi - govorila je Aneli.

- Zašto te je majka pozdravila, a Enu nije? - pitala je Ivana Šopić.

- Zato što vidi da sam ja iskrena. Eni sam mogla da radim o glavi i igram se sa njom, a nisam. Ona nominuje Teodoru, a priča o meni. Ljubomorna je jer je njegova majka mene pozdravila, sujeta je na mene i u svakom izlaganju me provlači. Mene niko ne može da omalovažava, ja znam ko sam ja i kako izgledam - rekla je Ahmićeva.

- Svi znam ko si ti, priča se svaki dan, tako da se ne bih ponavljala - dobacila je Ena Čolić.

- Meni ona nije inspirativna, isforsirano je i glupo. Ja kad bih ušla sa njom u raspravu bilo bi na silu, šta god da kaže neću da uzvraćam. Ona mene non stop izaziva na konflikt, provlači me da bi me ponizila, a ne može jer sam svesna sebe. Uhvatili su se danas mog izrastka kose, ja nisam iskompleksirana. Na ove provokacije ne nasedam. Pozdrav za Lukinu mamu i hvala što je videla da mu želim dobro, a da ga neki ovde samo koriste - poručila je Aneli.

- Teodoru voli moja podrška i porodica, nikad mi ružnu reč nije rekla ovde. Ona je na svom mestu, ima svoje kodekse. Teodora de devojka koja me nikad nije povredila i uvredila. Kad sam imala konflikte sa Bebicom, ona se nikad nije petljala i uvek je bila korektna sa mnom. U sve sam upućena, ne stajem na stranu i uvek sam tu za Bebicu i nju. Više imam razumevanja za Bebicu, jer znam neke njene greške i da to radi iz nemoći. Naravno da tebe ostavljam, Luka nemoj da zameriš - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić