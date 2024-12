Voleo bih ja da odem po Milicu u bolnicu: Miloš Terzić konačno otkrio kako se osećaju Terzini roditelji nakon njegove javne preljube! (VIDEO)

Skandal koji je potresao ceo region jeste javna preljuba Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević koju su počinili trudnoj Milici Veličković.

Naime njihov odnos intrigira javnost od samog starta rijalitija i mnogi su se pitali kako porodica Borislava Terzića Terze reaguje na njegove postupke, te je došlo vreme da se to konačno i sazna. U emisiji ''Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom'', Miloš Terzić otkrio je kako reaguje Terzina porodica na to što će Terza biti NN.

- Šta kažu tvoji roditelji na ovo? - upitao je Joca.

- Nešto ni ne komentarišemo dešavanja, ni ja ne gledam nego prelistam snimke i vidim šta se dešavalo cele noći. Mama ja žensko i razume Milici, ali i ona joj zamera neke psovke, nije joj svejedno, to je njeno unuče. Mi smo malo muškarci čvršći i jači, ali naravno da nikome nije lako u ovoj situaciji - rekao je Miloš.

- Da li ćete se boriti svim silama da Terza ne bude NN? - upitao je Joca.

- Nema šta da se borimo mi, to je ona odlučila i mi nemamo ništa sa tim. To Terza neće prihvatiti, on će je tužiti i želi da na papiru bude on otac. Ne znam zašto ona to radi, njoj će svaka pomoć doći dobro. Treba da razmišlja samo o detetu - rekao je Miloš.

- Koliko će vam biti teško što nećete biti tu kad se Milica porodi? - upitao je Joca.

- Ja bih voleo, otišao bih ja da odem po nju u bolnicu ipak je to naša krv, ali vidim da je ona donela odluku i zato neću da se mešam. Pustiću Terzu da se bavi time kad izađe - rekao je Miloš.

