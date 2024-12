Ona ne može da bude snajka, niti bi je prihvatili: Miloš Terzić u progovorio o Sofijinoj prošlosti, pa je na ovaj način ponizio!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom'' u sklopu ''Premijere Vikend specijala'', gost je bio rođeni brat Borislava Terzića Terza, Miloš Terzić.

Miloš Terzić progovorio je o prošlosti Sofije Janićijević, koju nimalo ne podržava, a potom se osvrnuo i na vezu nje i Terze, za koju tvrdi da ljubav nije prisutna. Šta je još Miloš rekao, pročitajte u tekstu ispod.

- Šta misliš, šta je Terzi bio u glavi da to uradi Milici sa Sofijom? - upitao je Joca.

- Ja kao njegov brat ne znam šta mu je bilo. Taj njegov potez ne mogu ni da zamislim, ni da opravdam - rekao je Miloš.

- Da li misliš da je on zaljubljen u Sofiju i da je voli? - upitao je Joca.

- Ti nekog da bi voleo, moraš dosta vremena da provedeš sa njim i da uvidiš i njegove mane i sve. Ovo je neka strast, kao što mislim da je sa Milicom bila strast i da to nije bila neka preterana ljubav. Možda da je duže ostao napolju i da su bili zajedno, možda bi se i zavoleli, ali ovako nisu imali vremena. Sa Sofijom je samo strast jer ona izgleda kako izgleda, privukla ga je fizički i to je to - rekao je Miloš.

- Šta kažeš za Sofiju i njenu prošlost? Svašta je tu isplivalo? Da li je mogu nazvati budućom snajkom? - upitao je Joca.

- Ne možeš da je nazoveš jer to ne može da bude buduća snajka. Vreme je došlo katastrofalno, svi imaju katastrofa prošlost. Ona ne može da bude snajka ni u jednom trenutku, niti bi je mi prihvatili. Ja se samo brinem jer vidim da je ona krenula opet na njega i da daje sve od sebe da opet bude s njim, bojim se da ne padne u jednom trenutku, taj utorak je kritičan. Nadam se da ću 31. stići na vreme da to sprečim - rekao je Miloš.

- Šta kažeš za Tetovo i afere? - upitao je Joca.

- Iskrenije bi bilo i poštenije da je ustala i priznala kao Aleksandra. Barem da je to rekla Terzi, mislim da do ovoga ne bi došlo. Povredila ga je lažima, nije bila iskrena od početka. Sa Terzom je vodila ljubav, jela i spavala, a pozdravljala Medu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić