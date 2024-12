Skandal koji je potresao ceo region jeste javna preljuba Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević koju su počinili trudnoj Milici Veličković.

U emisiji ''Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom'', Miloš Terzić progovorio je o kamatašima koji su zvali trudnu Milicu Veličković i tražili joj da otplati dugove Borislava Terzića Terze, a potom i o praznim karticama koje joj je ostavio Terza.

- Ona je okačila poruku u kojoj joj se javljaju kamataši, šta se tu dogodilo? - upitao je Joca.

- Ne znam ni danas šta se tu dogodilo jer su još dva učesnika rijalitija upletena u to. Ja sam to prijavio policiji, ona je meni rekla da ima problem i zato sam prijavio i stao uz nju. Da li se neko šalio ili je on uplatio, ja to ne znam dok on ne izađe. Terza je imao para - rekao je Miloš.

- Pričalo se dosta o praznim karticama koje joj je Terza ostavio? - upitao je Joca.

- Terza je izvesnu sumu novca podigao sa računa u banci i ostavio joj je to. Otvorio joj je i nove kartice u banci kako bi njoj svakog meseca legao jedan nedeljni honrar od četiri. Naravno da su u tom trenutku kartice bile prazne, ali sad predpostavljam da nisu prazne jer verovatno su legli njegovi honorari. Ja razumem da je on nju povredio i uvredio, ali bolje da kaže iskreno kako jeste nego da maže i laže - rekao je Miloš.

- Kako komentarišeš Terzinu izjavu da je Milici dovoljno 45 kvadrata za nju, mamu, babu i bebicu? - upitao je Joca.

- Dosta je on ružnih stvari rekao, neću ni ja njega da branim. Gledam to kao da je rekao u svojoj nemoći da se odbrani od svih i da je neke stvari rekao nepromišljeno. Ja znam po celoj njegovoj i njenoj priči da to nije moglo da opstane. Ja nju nijednog trenutka nisam uvredio, a njoj neću dozvoliti da vređa mene i moju porodicu. Ima pravo da vređa Terzu - rekao je Miloš.

Autor: N.Panić