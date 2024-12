''Terza je pogazio moj ultimatum'' Milica Veličković pred sam porođaj oplela po Sofiji: Dokazala je da se takmiči s mojim detetom!

Polako se približava porođaj trudne Milice Veličković, koja je nedavno privukla ogromnu pažnju javnosti svojim dvonedeljnim boravkom u "Eliti", gde se suočila s nevernim verenikom Borislavom Terzićem Terzom i ljubavnicom Sofijom Janićijević.

Utiske nakon izlaska iz "Elite" sumirala je pred objektivom emisije "Premijera - Vikend specijal".

- Pokazao je da ga beba ne zanima, da je nestabilan, labilan... Da ga ne interesuje to što sam ja trudna, to je i rekao. Dobila sam šta sam htela. Nisam ušla da se mirim sa njim, nije bilo potrebe za preteranim razgovorima. Rekli su ljudi da sam se ponavljala, ali ja nemam šta više da kažem niti da pričam sa njim. Moja odluka je jasna i to je to - rekla je Milica, a potom se osvrnula na kritike pojedinih gledalaca.

- Neki ljudi su me osudili što sam ih vređala i psovala, a baš kada je izašao "Televisa Presenta" klip, ljudima je postalo jasno što sam je vređala. Ona ide direktno na to da se dokaže da je ispred bebe. Znam ja što sam rekla:"Sofija ili beba?", jer sam znala da će biti takmičenje čim ja odem. Što se mene tiče, Terza je ultimatum pogazio svakako, samo je pokazao sebe, a ona sebe. Zato sam je stalno prozivala da se takmiči sa detetom, što je dokazano čim sam ja otišla. Ne znam šta je s ljudima, psovala sam i prošle godine. Nikada nisam rekla:"Ja sam trudna, pala sam iz raja", apsolutno ne. Ne treba to da radim, bila trudna ili ne, ali to sam ja. Iznenadili szu se što sam ih vređala, a vređala sam ih i napolju, ali opet bih, jer su za vređanje - objasnila je Milica.

Na pitanje da li je se Sofija plaši, Milica kaže:

- Ne plaši me se, plaši se zbog naroda. Ćutanje je zlato, ali i aminovanje. Naravno da će da mi ćuti jer svaka njena izjava bila je dodatni kanal za nju. Takmiči se sa mnom u moralu, fizičkom izgledu, budalaštine. Ona je priča za sebe - rekla je Milica, koja željno iščekuje da postane majka devojčice kojoj će dati ime Barbara.

- Novogodišnja želja mi je da beba dođe zdrava, prava, lepa, da ima kosicu dugačku i to je to - rekla je Milica.

Autor: D. T.