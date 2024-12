Bolje da se vadim na Anđelu: Gastoz otkrio detalje veze sa Đuričićevom, pa brutalno opleo po Aneli! (VIDEO)

Prvi gost Darka Tanasijevića bio je Nenad Marinković Gastoz.

Večerasnji prvi gost kod Darka Tanasijevića u "Šiša baru" je Nenad Marinković Gastoz. Prva tema koje se dotakao bila je njegova dvomesečnica veze sa Anđelom.

- Ne znam zašto misle da je veza fejk. Pre dva tri dana sam pitao Anđelu "zašto su se uhvatili za to kada sam rekao da je ovo sve rijaliti". Mića se najviše uhvatio za to i sada forsira priču kako je meni sve rijaliti. Ne radim ništa, a oni prave averzije od toga. Daju mi na važnosti i bitnosti, svaka im čast. Pokušavaju da mi traže svaku manu. Ispalo je da sam ja ubedio naciju da je ona alkoholičarka - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš što oni znaju da kažu, kako ti često ponižiš Anđelu za crnim stolom? - pitao ga je Darko.

- Opet mislim da to koriste pojedini ljudi, kako bi je naoštrili protiv mene.

- Promenio si dosta ponašanje prema drugim ljudima. Za tortu, pa mašinicu za šišanje - rekao je Darko

- Shvatio sam da je bolje da se vadim na Anđelu, i njoj to prija. Ispao je problem oko mašinice. Ivan je išao i pričao po kući da mi je Anđela zabranila da dajem mašinicu. Ispao je haos oko toga. Voleo bih ja da svi mi sedimo zajedno, jedemo i pijemo, ali ne može. Kasnije se sve to meni obije o glavu i Anđela ispadne u pravu - rekao je Gastoz.

Ivan je u nekoliko navrata istakao da joj ti radiš iste stvari kao prethodni dečko - rekao je Darko.

- Da sad su se uhvatili za to. Nešto je ona bila pomenula i sada nas muzu zbog toga. Rekao sam ja njoj već za to - rekao je Gastoz.

- Da li misliš da ponovo može doći do te vrste svađa? - pitao je Darko.

- Da, ali sam je dosta uplašio sa onim da se nećemo pomiriti. Grubo zbuči, ali ja se plašim da do toga ne dođe opet. Ako neko treba da bude razuman, biću ja. Moram da održavam sve ovo, kao mali lav - rekao je Gastoz.

- Da li si primetio da te ljudi sve češće navode na negativnim anketama? - pitao je Darko.

- Nije to baš tako. Oni su se uhvatili za taj perfidan, meni to zloćešto izgleda. Nisam ja uvek, svaki dan po ceo dan pefidan. Kada vidim da će neko da me za*ebe, ja to njemu udarim prvi - rekao je Gastoz.

- Kakav problem imaš sa Aneli? - pitao je Darko.

- Kada se svađamo oko prvog mesta, ja se nadam da se ona sp*da. Njena izlaganja su baš kliše. Mora da se nakostreši da bi je doziveo neko. Vuče priču od prošle godine da je bitna, a nije. Njena izlaganja su samo u njenoj glavi bitna, zato je meni onda nekad inspirativna. Bahato se ponaša, ima specificnu boju glasa. Ponaša se kao da ima 24 godine i da je u najboljem izdanju - rekao je Gastoz.

Poslednje čega se Gastoz dotakao bili su Teodora, Terza i Munja.

- Gleda me sinoć kao da sam joj ja otvorio oči. Ako ti dečko koji se posvađa sa majkom gori od drugara koji te servira po klubovima. Onda ne znam. Kada je imala svađu sa Bebicom u utorak, odvojio sam ga od nje, zahvalila se. Nakon toga saznam za ono pivo da je išla okolo i pričala da jedva čeka da saznam ko mi je ukrao pivo - rekao je Nenad.

