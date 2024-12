Tetovitis mi izlazi opet: Terza priznao da NE ŽELI ništa sa Sofijom, pomirio se s tim da će biti upisan kao NN otac, pa otkrio KO JE 'CRNI LUK' (VIDEO)

Šok saznanje!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića nakon Miličinog odlaska iz "Elite 8", voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Terzom.

- Standardno moji problemi, tetovitis mi izlazi opet što je rekla Comara, ima već tri ili četiri dana unazad je katastrofa. Ono, okej...Mi smo tu gde jesmo, zadatak mora da se obavi. Niko meni nije rekao da moram tako da se slikam, ali želim da ispadne sve profesionalno. Sve je normalno, ispoštovao sam zadatak i to je to. Ne, ne, ništa nisam osetio sada, vidi, nije ona meni ovde uradila nešto sada, sve što smo uradili uradili smo zajedno i to je to - rekao je Terza, te se osvrnuo na komentare učesnika da je način na koji se slikao sa njom dokaz da je Sofija u pravu kada priča sve ono što govori:

- Nema to veze, ali videćemo šta će biti još šest meseci. Rekao sam šta želim i kako želim, oni mogu sada da komentarišu da se vidi u pogledu... - pričao je Terza, a onda se osvrnuo na razgovor njega i Sofije i na to da li poštuje Miličin ultimatum:

- Ja mislim da poštujem taj njen ultimatum, sad ja ne mogu ovde da ne progovorim sa njom nijednu reč, pogotovo kod crnog stola. Ja da sam počeo da je vređam, šta god da uradim, biće katastrofa! Lepo sam postupio, popričali smo i ne želim da je vređam, da je marškam...Ja kada popijem, meni se emocije pojjačaju. Imam emocije, još malo je tu nešto ostalo, nije to sad meni prohujalo s vihorom. Idemo ka tome da ne budemo nikada zajedno i to je to. Stojim iza toga da ne želim da se pomirim zbog svih tih nekih laži. Svi govore da ću ja da se mirim da pokažem Milici da me ne bi stavila za "NN" oca, ja ću biti "NN", pa ću biti - rekao je Terza.

- Šta sanjaš - pitao je Tanasijević.

- Ma sve živo, užas, ne mogu ni da pričam. Najviše bih voleo da ne budem "NN" otac, da kada dođe to pismo, da mi kažu da se spremim i da odem da vidim dete. Ceo svet zna da je to moje dete, ali napravio sam šta sam napravio. Mislim da ne treba da se tera inat preko deteta, ali šta da radim, život je to sada - rekao je Terza.

- Šta to muljate i petljate ti i Teodora - pitao je Darko.

- Ništa...Ja sam postavio Luku i nju u izolaciju, ja sam to nešto video i ja mislim da je Luka "crni luk". Ja se s Teodorom ne muvam, da se nešto dogovaramo ili nešto, Bebica je istripovao ono njegovo, ono psiho. Bili su Luka i Teodora u pušionici i nešto Luka nju savetuje za Bebicu i Luka je meni pokazivao na nju, kao da mu je dobra - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić