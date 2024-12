Iskren do koske!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide svađu Stefana Karića i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Karićem.

- Nešto najsvežije su nominacije gde nisam očekivao onoliko hejta na Lukin račun, jeste se on promenio i da je dao malo jači gas otkako se vratio. Naravno, treba da mu budemo zahvalni što se video s našim porodicama, jer je on odvojio svoje vreme i ukazao nam poštovanje da ode...Na njihov odnos je mnogo uticala ta čestitka Lukine majke. Ona mnogo ćoškari i priča o Luki da bi očekivala pozdrav. Rekao sam da ne smatram da su toliki prijatelji koliko su hteli da ispoštuju zajedničke prijatelje - rekao je Stefan.

- Da li si ispratio danas njihovu svađu - pitao je Darko.

- Fascinantno mi je da ona brani Jelenu, a to radi jer je Jelena pomenula Aneli. Ona mi je nešto najpodlije i najodvratnije što se tiče Jelene. Mislim da je pogodilo što Ivan spušta loptu sa njim...Mislim da između nje i Ivana nije ništa gotovo, da sve rade iz inata, nisu srećni u ovim vezama, smatram da su neiskreni i da su foliranti. Ovog Uroša dečka, kakav god da je, povuče ga rijaliti, da podseća na neke bivše rijaliti učesnike, ali je za mene Uroš normalan momak. Ona ga uvlači u te svađe, kada će on da se posvađa sa Aleks?! - rekao je Karić.

- Budući da te je iznerviralo što je prenela gornjem domu, da li te je iznerviralo što je prenela ili što je prenela baš Mileni - pitao je Darko.

- Upravo sam zbog toga izašao iz tog kutlača klanu, da bih mogao slobodno da komentarišem, da nisam, bilo bi mi neprijatno ili glupo. Tako da, imam odrešene ruke za sve što se dešava u kući, Kačavenda mi je bila neispravna za neke stvari, Luka nije trebao to da joj kaže, ali to njihovo svađanje i koskarenje datira odavno, kada je krenuo da ima nešto sa Sandrom. Kačavenda je žena koja voli da ima dosta prijatelja i da je shvatila kao neku vrstu izdaje. Mislim da je malo pristrasna kada nekoga zavoli ili zgotivi - rekao je Stefan.

- Zanimljiv je bio tvoj stav apropo video snimka koji ste videli kako Sofija razgovara sa Terzom, s tim u vezi, kako komentarišeš fotografisanje danas - pitao je Darko.

- To je ono što sam ja pričao da on i dalje ima emocije prema njoj. Za sve možeš da se ispraviš i da imaš popravni ako se iskreno pokaješ. Ono današnje slikanje mi je bilo, iskreno, katastrofa, mislim da je ovo taj utorak na kom će pokleknuti - rekao je Stefan.

- S kim i šta petlja Teodora - pitao je Tanasijević.

- To su ti ljudi koji su se spremali za rijaliti, kovali planove i šta će kome da kažu kada ih neko napadne. Ja se ne sećam kakve su te poruke i šta su. Video sam ja u nekim situacijama kako želi da me potkači, da želi neki sukob sa mnom, non stop mi se brecala. Nikada nisam bio sa tom devojkom, ali mogu da kažem da je jedna od nemoralnijih ovde u kući. Saznanja ne znam, te klipove i slike, da li je Taki, Maki ili Laki, ne znam, ali ono što sam video ovde, kako se ponaša i kako Terzi dobacuje za neko ubacivanje u zamrzivač, kao: "Terza hajde ti, ti bolje ubacuješ" - rekao je Stefan.

- Šta se dešava sa Pejom - pitao je Darko.

- Smatram da je on dečko preživeo neke situacije u životu koje ga tište i remete, non stop pokušava da istera pravdu. Pusti suzu i govori o nekim sistemima i o nekim dešavanjima u životu i kako treba muškarac da se ophodi i oseća, mislim da vuče neke traume. Mislim da je on iskreniji, ne smatram da je to zarad nekog inata ili da je Raško problem. Dovoljno mi je bilo kada je Luka pravio ručak, kada je rekla da idemo do paba da jedemo, ona je rekla: "Neću da idem u pab, neću da delim, hoću da pojedem sama", dovoljno mi je bilo da vidim koliko je tu sati - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić