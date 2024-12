Sprema se haos?!

Nenad Macanović Bebica došao je do Teodore Delić, te joj je tom prilikom pomogao da se vrati u spavaću sobu, iako je čvrstog stava da se neće pomiriti s njom.

- Vidiš kako sam brinuo za tebe, kao da smo u vezi - rekao je Bebica.

- Šta su te pitali na intervjuu - pitala je Teodora.

- Za Miljanu su me pitali na kraju. Pitali su me za nas, šta se to dešava sa nama, kako se to dešava između nas - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić