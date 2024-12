Rekla mi je da sam blam: Luka otkrio da ga je Ena najviše razočarala, njihovom druženju došao kraj, smatra da je veoma oštećen na nominacijima! (VIDEO)

Razočaran i povređen!

U Eliti počinje "Igra istine" Lepog Miće. On će i ovog ponedeljka ujutru izvući iz učesnika njihove najdublje tajne i istine. Mića je prvo pitanje imao za Luku Vujovića, koji je sinoć bio nominovan.

- Ko te je sinoć razočarao a ko nije? - pitao je Luka.

- Ena me je totalno razočarala. Ponovili su mi njene reči, rekla je da sam blam, ali me je baš razočarala. Pogotovo što me je pre toga zvala da me zagrli. Gruja me je razočarao, ulazi na slavu moju uzima stvari. Nisam piće moje mogao da popijem. Aleksandra me je isto razočarala, nije rekla pravo mišljenje o meni. Rekla mi je danas da je htela da me štedi. Jelena me je isto razočarala, ono neću ni da komentarišem, strašno je. Ćuba me je isto malo razočarao, ali neću da ga komentarišem - rekao je Luka.

- Aco da li se slažeš sa ovim što je rekao Luka - pitao je Lepi Mića

- Ne znam što sada ovo radi, dečko ima mu*a inače. Sada opet uvija, neće da kaže iskreno - rekao je Aca.

- Kada budeš nominovan, videćeš. Od pedeset ljudi, pola ti ne ostaje u pamćenju - rekao je Luka.

- Mislim da su ove nominacije malo specificne, on je neko ko je diskvalifikovan, pa vraćen. Drugačije ga gledaju ljudi. Suština priče koju kažete, istina je. Ali primetila sam da mu dosta zameraju zbog odnosa sa mnom - rekla je Kačevenda.

- Oni su hteli da pokažu stav sinoć. Jasno mi je da tako komentarišu ljudi koji su sa njim imali sukob. To što on vodi rijalitiji igru, kako je on njima naškodio sa tim? Većina ljudi su ovde hteli da pokažu stav koji nemaju - rekao je Stefan.

- Jako mi se stavljalo na teret sinoć moj odnos sa Kačevendom, pa moj odnos sa Sandrom. Ne znam kako će da se komentarisati ovi parovi, koji su ušli u vezu, a pre toga su se najstrašnije pljuvali - rekao je Luka.

