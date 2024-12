Hladan tuš za Sofiju od ranog jutra: Terza joj okrenuo leđa, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza danima iza nas nemaju nikakvu komunikaciju, ali ona s vremena na vreme tvrdi da je Terza gleda, dok on tvrdi da to nije tako i da ga ne zanima. Naime Terza i Sofija su se jutros našli zajedno u pušioni, a on joj je okrenuo leđa, zbog čega je ona ostala u šoku.

Da li je ovo znak da Sofija više uopšte ne zanima Terzu ili mu ''Tetovitis'' izlazi jer se bori sa razumom i srcem zbog, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P.