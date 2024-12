Britka sablja: Maja Nikolić iznela prognozu o odnosu Sofije, Terze i trudne Milice, evo šta misli da će se dogoditi sledeće (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditeljka Anastasije Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Maju Nikolić i Mirka Pučijaševića, koji su ovom prilikom izneli svoj sud o odnosu Bore Terzića, Sofije Janićijević i trudne Milice Veličković.

- Mnogo mi je žao one trudne žene, toliko mi je žao ovog ludaka što je imao nervni slom. Čak i kada neću da gledam, izađe na svim portalima. To nije normalno! Muškarci ne razmišljaju, 90 odsto muškaraca razmišlja samo donjom glavom, on nije razmišljao da li će mu oprostiti. On je samo uživao i radio je šta je hteo - rekla je Maja Nikolić, a onda je nastavila:

- Sve je to igra, oni misle da su mudriji od naroda, pa kao slagaće narod. Ljudi nema nikakve taktike u rijalitiju, "budi ono što jesi", to sam svima pričala. Dohvatiće se posle prve žurke, mislim da hoće... - dodala je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić