Turbulentna noć u Eliti: Terza šokirao izborom potrčaka, Peja i Ena u novom sukobu, a Sofija burtalno ponizila Teodoru i Bebicu!

Prošlu noći niste smeli da propustite!

Voditelj Milan Milošević sinoć je stigao u Belu kuću i počela je još jedna emisija "Izbor potrčaka" i "Pretres nedelje".

On je najpre podigao je Uroša Stanića kako bi saznao zbog čega je vređao Milenu Kačavendu i Miljanu Kulić.

- Uroše, što si sada vređao Miljanu i Milenu, Ena se umešala, šta se dešava - pitao je Milan.

- Ja sam sada otišao da se presvučem, Kačavenda je počela da se istresa na mene jer nema muškarca, očekivala je Sanjina da će ući. Miljana se istresa na mene već dva dana, preti mi i vređa me - rekao je Uroš.

- Ponavlja mi da sam majka monstrum, priča da sam koristila narkotike. Ja ću te smestiti tamo gde ti je mesto. Ti si podmuklo i bezobrazno đubre, hrani psa da te ujede - rekla je Miljana.

- Ona se ljubi u usta sa Ivanom Marinkovićem, pleše s njim na žurci, pa ga pljuje...Skini mi se s kičme, bitno je da imaš divne postupke. Ti si bolesnica i monstrum...Miljana svake godine zatrudni, pljuješ animir damu, pa je posle hvališ - rekao je Stanić.

- Imam pravo da komentarišem kako god hoću - rekla je Miljana.

- 4.000 dinara su mu platili za to - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Marka Đedovića kako bi prokomentarisao novogodišnje slikanje Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Slikanje je proteklo u najboljem mogućem redu. Terza je rekao da će da se slika jer se te slike prodaju. Oni su se namestili, bili su lepi, potvrdilo se ono o čemu mi pričamo. Ono što smo videli, verujem da su i gledaoci videli, jasno je kao dan da postoji tu nešto što je postojalo. Ja sam siguran da Milica neće dozvoliti da njeno dete bude uskraćeno za očinsku ljubav, ona nije monstrum. Ovde ne postoji strana Sofija, nego Milica i Terza. Nego je šizofreno kada kažu da su na Miličinoj strani, a brane Terzu, pa sve svale na Sofiju. Oni ovde brane Milicu i Terzu - rekao je Đedović.

U toku je emisija ''Pretres nedelje i izbor potrčka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Miljana Kulić dobila je reč.

- Terzina dela i reči se kose. Sad želim da mu verujem, ali teško je verovati mu. Verujem da mu Tetovitis izlazi po telu, jer mu se kose um i osećanja. Hoće da poštuje Milicu, ali ako je ovako poštuje, bolje da je ne poštuje. Ovo sve što radi sa Sofijom je fejk. Ja želim da ovako ostane, ali poludeće od Tetovisa. On Milicu uopšte ne voli - rekla je Miljana.

- Ko savetuje Terzu - pitao je Milan.

- Ovi pametnjakovići, koji ga savetuju da ide na injekcije i da ne bude sa Sofijom. Što se mene tiče, on ne treba ni Sofiji, ni Milici, jer nije stao ni iza jedne žene. On to sve radi, kako bi Milica promenila mišljenje - odgovorila je Miljana.

- Ja sam videla da među njima gori i zato sam stala na Sofijinu stranu. Vidim da tu popravke nema. Milica je rekla da se ovde nije to sve dovoljno komentarisalo, ali ljudi su videlu kakva je situacija. Sofija nije odgovarala, jer je čekala da Terza stane iza nje. Sad je svi pljuju, a njega niko ne dira. Kad se Milica porodi i prođe neko vreme, on će pokušati da stupi u kontakt s njom. Tad ću tek da ga pljujem, a svi se ponašaju kao da je on maloumnik. Nije ona njemu slala srca prvog dana i žena je otvoreno rekla da nema empatije. Sad su sve moralne dame krenule na nju, a kao njega nemaju šta da komentarišu - rekla je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević, kako bi iznela svoj sud.

- Koliko je dokazalo tvoje mišljenje ovo slikanje - pitao je voditelj.

- Ja sam pustila da vide ukućani ono što ja pričam. Ja njegov pogled razumem, oni mene ubeđuju da ja to sama tripujem i da hoću da ga namestim i da neću da ga podržim kada ovo radi. Mislim da sam im dokazala, ja sam stala da se slikam, bili smo trezni. Eto Terza jadan nije bio pijan, a za mene je vezan. Time sam pokazala da nisam slagala ništa. Ja osećam uvek isto, kada god ga pogledam, osetim isto. Ja sam zaljubljena - rekla je Sofija.

U toku je emisija ''Pretres nedelje i izbor potrčka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a Borislav Terzić Terza izaberao je nove potrčke.

- Podignuću Sofiju i Gastoza, Bebicu i Miljanu, Peja i Aneli, Ena i Rajačić, Jelena i Ivan, Luka i Sandra, Kadra i Ivania - rekao je Terza.

- Svi ovi ljudi su povezani. Neka sednu Kadra i Ivania, Luka i Sandra su mi prelepi, ali neću da ih šaljem. Bebica i Miljana, sedite. Spustiću Rajačoća i Enu - nastavio je on.

- Peja i Aneli idu u izolaciju - odlučio je Terza.

- Šokiran sam - rekao je Peja.

- Munjez ostaje omiljena ličnost - kazao je Bora.

Ena Čolić dobila je reč.

- Ena, šta se dešava sa Pejom sad - pitao je Milan.

- Ovo je loš izbor, da je dobar, bio bi tu do kraja. Očigledno da za šta god da se uhvatim, treba da pustim u startu, jer ne ide. Ovo je znak od Boga da ovo nije za mene, ništa mi dobro nije donelo. To i pored toga sva njegova poniženja - rekla je Ena.

- Je l' ti njemu veruješ da te voli - pitao je Milošević.

- Ne, ne verujem mu ništa. Posle svega onog sa komšijom sam mu rekla da mi samo kaže izvini i nećemo to više provlačiti. Da me voli, rekao bi to. Ono njegovo volim te je bilo samo za televiziju. Prešla sam mu preko četiri dana raskida - rekla je Čolićeva.

- Kažeš da je Peja prvi muškarac kog je tvoj sin video, kako ga onda tako lako puštaš - upitao je Milan.

Nakon izlaganja Ene Čolić, voditelj Milan Milošević dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Normalno da sam slušao pažljivo, iz dana u dan me sve više šokira. Nisam izašao sa njom da pričamo...Ja sam iskreno šokiran kako je odreagovala za izolaciju, opet ću da kažem da je to igra Terzina i Munjina, pošto je Munja rekao da će da je oženi, evo može slobodno da je oženi...Ona je slobodna devojka, može da radi šta hoće. Naziva me ovde nekim fekalijama i go*nima. Moja baba je inače romkinja, ja se toga ne stidim. Moja majka je uvek to govorila, zato je i volim, jer sve kaže onako kako je...Meni je najviše presudilo to što je iznela neke stvari koje smo pričali ispod jorgana, da sam hteo da budem tu uz nju i da je ne izgubim, ali jednostavno je ona našu ljubav prodala - rekao je Peja.

- Hvala vam što mu ne dozvoljavate da priča ove gluposti. Sram te bilo. Ti ne da si prodao ovu ljubav, nego ni ne znaš šta si uradio - rekla je Ena.

- Mislim da je ova veza počela nezdravo i završila se nezdravo. Previše inata, previše kompleksa u njihovoj vezi. Podržavao sam na početku, savetovao sam, govorio sam i njemu da mora da prođe neke stvari, da je previše stegnut, čak sam i rekao da nosi neke traume iz života i da je nešto proživeo - rekao je Karić.

- Jednostavno se hladim od našeg odnosa, ne želim da upuštam sebe da bih bio povređen. Itekako sam ustao ovde i rekao sam da sam pogrešio to za Aneli. Ne sviđa mi se kod nje kada izađemo da pričamo i kada joj objasnim neke stavove koje mislim da su problemi, da se grlimo kao da se ništa nije desilo, već da se ne stavlja ispod tepiha. Ne sviđa mi se njeno provociranje, to me udaljava od nje. Ne sviđa mi se što ubacuje Bakija u naš odnos - rekao je Peja.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala raskol Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Ponovo me žena želi ubaciti u konflikt sa njom. Sve ide preko mojih leđa i ova izolacija ide preko mojih leđa. Da, namerno sam mu rekla da dođe kod mene u krevet, naravno da ga ne bih primila u krevet, a naravno da i on neće doći u krevet. Ova žena mene mrzi, dobila je malo svađice sa mnom, ona priča o sebi i to je to - rekla je Aneli.

- Nekako se nekim ljudima više meri neke stvari nego inače. Mislim da otpočetka ljudi nisu bili za njihov odnos, ljudi oko njih nisu za njihov odnos...Jeste svađa ispala svakojaka, jesu ružne reči rekli i Ena i Peja jedno drugom. Sećam se da je Stefan govorio da je za taj odnos, a ljudi su govorili da je Ena folirant, da ga ne voli i da lažinja. Ja sam rekao da je Peja folirant, u smislu da ne pokazuje svoje emocije...Jesu neke stvari koji rade iz inata, oboje su malo kompleks, prelaze granicu, ali da je ovo nešto što nismo do sada videli, baš i nije. Ovo je i dalje igra inata, nazvaće se ovde gov*ima. Njih dvoje su ovde plakali na novinarima, meni je to bilo jako čudno jer nisu oni predugo u vezi, a emocije su kod njih prisutne - rekao je Marko.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Lepi Mića dobio je reč.

- Koliko znam, mnogi su ih pojedinačno podržavali i hvalili. Ena je emotivno izmanipulisala Peju. Rekao sam da mi ta veza nije okej, ali neka rade šta hoće. Ena stalno priča kako je ona njega izabrala. Glupo je da jedno drugo nameštate i pričate takve stvari, jer ste oboje pali jedno na drugo. Ena, ti si kriva za svoju vezu, on je bio tvoj izbor - rekao je Mića.

- Rekao sam Eni da sam se u nekom trenutku i povukao iz poštovanja prema njoj i njenom odnosu. Peja je bio previše iskren, ipak smo na televiziji. Ako imaš devojku, za tebe nema ili-ili, tako da mislim da je jako pogrešio. Naveo je Aneli s kojom njegova devojka ima konflikt - rekao je Mateja.

- Ja sam bio prvi koji je podržao taj odnos, ali sam se u startu ogradio, zbog ovakvih stvari. Ja šta god da kažem, uticaće na njega, jer je mlad i treba da se kali. On nije kockar, probao je jednom - rekao je Baki.

- Čovek je Teodori na slikanju rekao s*saro, može otac da joj bude. Kad sam se mazila s Pejom, Baki je rekao kao batali i dođi kod tate - rekla je Ena.

Voditelj Milan Milošević podigao je Stefana Kordu, kako bi saznao šta se dešava između njega i Ane Nikolić.

- Ja neću da lažem. Ona je meni rekla da kada je on bio diskvalifikovan, da je on kontaktirao njene preko instagrama - rekao je Korda.

- Sestra njena je bila sa njim u emisiji. Njena majka navija da ona bude sa Lukom - rekao je Milan.

- Ona je meni rekla da su pričali satima na video pozivu, e sad šta su pričali, neka ona to kaže. Ja ne volim da mi neko radi iza leđa - rekao je Stefan.

- On moj tip jeste, bio mi je antipatičan, ali je vremenom popravio utisak - rekla je Ana.

- Ja imam gde da idem, pričam iskreno, otići ću u Nemačku. Donosi odluku, šta me boli uvo - rekao je Stefan.

- Kada god nisam poslušala roditelje, ja sam ispaštala. Kada god me iznervira, ja kažem da odbrojavam dane - rekla je Ana.

Reč je dobila Jelena Ilić.

- Da li je Luka razlog vašeg raskida - pitao je Milan.

- Izgleda da jeste, ali ja sam uradila strašnu stvar. Izvređala sam osobu koja me je uvredila najstrašnije, ali izgleda to nisam smela. Čovek mi je odvratan, blam blamova. Ja se normalno ponašam u vezi, ne gledam druge muškarce, - rekla je Jelena.

- Da li je bilo svađe nakon onoga u garderoberu - pitao je voditelj.

- Ne, ali ja ne želim da se mirim na takav način. Da se svađam zbog nekog slepca, očigledno on ne sme da se suprotstavi muškarcima - rekla je Ilićeva.

- Meni je strašno da ona ovo izgovara. Žene su joj svašta govorile, da neće biti majka, a ona je Luku najstrašnije izvređala. Rekla mu je kakav si ti otac, kad si bio na robiji osam godina. Meni je to zasmetalo. Nju Luka nijednom nije uvredio - rekao je Rajačić.

Milena Kačavenda skočila je kao oparena na Uroša Rajačića, te je izbio sukob.

- On od početka sezone nije branio Jelenu, što je bilo nerealno i nelogično. Nemaš m*da - rekla je Kačavenda.

- Radi se o tome, da ona i ja kada imamo raspravu, ona neće da raspravi zbog čega je došlo do rasprave, nego vrti na moje izvini. Nećeš ni čuti izvini - rekao je Rajačić.

- Evo Luka mi je rekao da nemam ništa u životu i da koštam 30 evra - rekla je Jelena.

- Ni ovo mi nije normalno. Ja i dalje ne dobijam odgovor...To svi mislimo, da je ljuta na Luku jer je udario Ivana - rekao je Uroš.

- Upravo pominje Mića sada onog babuna i onu prostitutku, situacija u kojoj oni polivaju moju garderobu...Asocijalan je toliko godina, pa hoće ovde da se druži, znam zašto su mu proradili kompleksi, pa se svađa samo sa ženama, dok sa muškarcima ne sme. Nisam dolazila da ih molim da me ne diraju niti sam dolazila kod njihovih devojaka da molim da me njihovi momci ne diraju - rekla je Jelena.

Luka Vujović dobio je reč.

- Nakon nominacija joj reč nisam rekao. Uroš mi je pričao kako je ne razume i kako mu je pravila scene u kupatilu. Ona je ušla u kupatilo, pominjala mi dete i porodicu - rekao je Luka.

- Šta ću da ti odgovorim na to što nikad neću biti majka? Sram te bilo, kepecu - ubacila se Jelena.

- Posle u garderoberu evo ga zatvorenik koji 20 godina nije video dete. Ja sam joj rekao da neće biti majka, ako tako nastavi - kazao je Luka.

- Ti si patološki lažov - rekla je Jelena.

- Ena, zašto nisi savetovala Uroša da se pomiri s Jelenom - pitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivaniji Bajić, kako bi prokomentarisala sukob i raskid Uroša Rajačića i Jelene Ilić.

- Jelena konstantno dobacuje Luki i ima potrebu da mu se obraća. Namerno izaziva konflikte samo da bi s njim razgovarala. Ako želite da iznesete mišljenje, iznesite ga za crnim stolom. Izgleda kao da traži način da priča sa njim. Što meni ne dobacuje?! Evo mi smo u konfliktu - rekla je Ivania.

- Ti si mi nebitna - rekla je Jelena.

- Evo, rekla je da si joj nebitna, znači ja sam joj bitan - rekao je Luka.- Ne prija da se ti svađaš s nekim, s drugarom - rekao je Peja.

- Evo, sve vreme mi dobacuje da nemam ni kučeta ni mačeta - rekla je Jelena.

- Nemaš ni onaj luk što si imala sa Ivanom u frižideru - rekao je Luka.

- Neka nastavi da moli ljude da ga ja ne diram, muškarčine tripite, ovo su samo komentari. Svaki dan ću da ga vređam - rekla je Jelena.

- Kada su Uroš i Jelena ušli u vezu rekao Urošu da, naravno, ne bih joj rekao nijedno ružno slovo, poštovao sam je i ispravio sam neke odnose. Niti je komentarišem, juče sam ga pitao da mu kažem šta mislim! Ja smatram da njemu nije potrebno ovo što ti prezentuješ i kako se ponašaš, ne ponašaš se ženski, ispoljavaš neku mržnju, neki bes, ne ostaješ imuna ni kada je Ivan u pitanju. Žena je da ima blagu neku energiju, a ne da to reži na sve ljude ovde - rekao je Mateja.

Milena Kačavenda dobila je reč.

- Uroš je otpočetka pokazao da ne brani Jelenu, iznosio je baljezgarije o njoj. Nema tu nikakvih emocija. Bio je u sukobima sa ženama, a kad su muškarci, onda samo nestane. Jelena je rekla da se Luka šlihta meni, a ne znam kako bi prokomentarisala to što je Uroš rekao da smo zamalo prva tema - rekla je Kačavenda.

- Rekla si da nam je slika hit i ja sam rekao zamalo prva tema. Bože sačuvaj - rekao je Rajačić.

- Čovek hoće komunikaciju sa mnom. Nema tu emocija, Uroš sad priča sve što je pričao o Jeleni letos - rekla je kuma.

- Šta sam rekao - pitao je Rajačić.

- Najmonstruoznije stvari. Muškarcima se uvlači u d*pe, a žene napušava - kazala je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao raskid i raskol Uroša Rajačića i Jelene Ilić.

- Ne zanimaju me ove relacije na rečnom putu Dunav i Južna Morava. Ja ću da kažem za ovu seosku džukelu, kako je rekao Uroš... - krenuo je Ivan, ali ga je Uroš prekinuo:

- Neće bre on da priča, on joj je rekao da je jalova, je*em ga u usta - rekao je Rajačić.

- Ti imaš samo odbranu za žene - rekla je Kačavenda.

- Ja sam znao da će nominacija da bude loša, ali nisam znao da će da umeša porodicu, da će da kaže da je on loš primer za dete kada je bio osam godina na robiji - rekao je Uroš.

- Ne bih da kvarim relaciju na rečnom putu Dunav-Južna Morava. Mnogo mi je žao, slušam sve ovo, mada imam prioritete, što sam, branio sam žene s kojima sam bio u braku ili u vezi, žao mi je što sam sa čovekom koga poznajem preko 15 godina, a to je Lepi Mića, što sam branio istinsko zlo, posvađao sa Mićom i pokvario doživotno te odnose. Zato pevam "Sve na svoje dođe". Žao mi je što sam branio ženu koja je istinsko zlo pokvrario odnose sa Mićom, Janjušem i tek nadolazeće dobre odnose sa Karićem - rekao je Ivan.

- On je izabrao devojku lakog morala koju napolju ne bi morao ni da muva - rekao je Rajačić.

- Karić samo žene napada, napada Sofiju, napada Jelenu. Udara na bolest mog tate, rekao mi je da mi je tata smršao. Dobro je dok napada žene, dok ne počne da ih bije. Ovaj ženski petko, Stefani. Napadač žena, psovač i vređač, a muškarce zadovoljava ovde po kući. Ako pokaže pravo lice, samo ne pije na žurkama...Uroš je odvratno postupio prema Jeleni. Ti ne znaš šta je sve Luka izgovorio Jeleni, Uroš je došao, žena se šminka, a njih dvojica napadaju Jelenu. Ne znaš kako je to jezivo izgledalo - rekla je Miljana.

- Kaži, šta si se ućutala?! Hajde, gukni golube - rekao je Karić.

- Karić je poznat da vređa žene...Komentarišem Jelenu i Uroša, verovala sam mu da želi da uđe u odnos sa njom, sada se pokazalo da mu je dosadila, ne brani ni nju ni njihov odnos. Šta je Luka, divan, sjajan i bajan?! Rekla je isto što i ja mislim o njemu. Hoće da uđu u odnos, žele da sede žene nasmejane, da kaže na nominacijama kako je Luka sjajan i bajan - rekla je Miljana.

Reč je dobila Teodora Delić.

- Hajde da malo prokomentarišemo pomirenje Teodore i Bebice, imali su i s*ks, iako je on vređao njenu majku - rekao je Milan.

- Pomirili smo se i pričali u krevetu. Najviše sam mu zamerila te stvari za majku, rekao je da je to rekao iz besa i da se neće ponoviti. Videla sam koliko mu je teško i prešla sam preko toga - rekla je Teodora.

- Da li ćeš se družiti sa Terzom - pitala je Kačavenda.

- Ostajemo na istoj relaciji - odgovorila je Teodora.

- Šta je bilo sa oom pričom da ti nećeš da čuvaš njegovu decu - pitao je Milošević.

- Moram da izbalansiram to, mogu da putujem s kim sam putovala do sad i da izlazim. Veza će nam biti normalnija - rekla je Delićeva.

- Rekao sam da smo se borili da se ne pomirimo. U petak smo imali neki bliži susret i počeli smo da pričamo o svemu. Naš problem je bio što provodimo vreme zajedno, nisam sumnjao da će biti ovde s nekim. Znam ko je i taj Crni luk, ali neću o tome. Što se tiče njene majke, nemam potrebu da joj se izvinim, samo nećemo imati kontakt - rekao je Bebica.

Na temu pomirenja koje je šokiralo region, Nenada Macanovića i Teodore Delić, voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ja se šokiram stvarno, ova priča o putovanjima, koga boli ku*ac gde će da putuju?! Kaže ona na nominacijama: "sve ću da mu oprostim, ali za mamu što mi je rekao da je dr*lja, to nikada", a onda primi ku*ac u šest ujutru, o čemu ona priča?! Sve na svoje dođe, nego mi je krivo što dođe sve na svoje jako brzo. Smrad jedan najobičniji koji je izvređao. Teodora rekla sada da će da nastavi da se druži s Terzom, ovaj rekao da je ka*ao, Munja pominjao hotele i tako dalje - rekao je Ivan.

- Juče si ljubomorisao na to što se slikala sa Matejom - rekao je Bebica.

- Ona ako nastavi ovo, nećemo biti zajedno...Sa toliko samopouzdanja komentariše druge, šta će on da objasni?! Ne treba da budeš u mišjoj rupi, nego vidi...Nećeš ti meni ništa novo reći, a ni gledaocima, onda ćemo da te sačekamo. Kada joj Terza i Munja budu rekli da su je vodali po klasama, videćemo da li će ona ili keva da budu dr*lje?! - rekao je Marinković.

- Ja dosta stvari kažem koje ne mislim, nije mi opravdanje, ali kažem da je to tako - rekao je Bebica.

- Ovde je Teodora septička jama puna go*ana - dobacio je Mića.

Nijednu ženu s kojom si bio nisi branio: Kačavenda naoštrila jezik, pa urnisala Rajačića i udarila na njegovu muškost! (VIDEO)- Ja bih rekao da smo došli do zaključka da je ona, biću prost, osim što si zavisna od njegove hrane, da je zavisna od njegovog ku*ca - rekao je Ivan.

- Suština cele priče nije odnos Bebice i Teodore, nego Teodorino poštovanje roditelja - rekao je Mića.

- Ne intresuje me njeno (Teodorina mama) postojanje - rekao je Bebica.

- Ona ne poštuje svoju porodicu i sebe, najstrašnije da te izvređa, ti bi mu to oprostila jer si navikla u prošlosti na to. Ovo je blam blamova, Bebica je govorio da njena majka ima tarifu i ti posle toga imaš se*s sa tim čovekom. Tebi je preči Bebičin polni organ od majke. Ti si pop*cljiva, Bebica je jedan bolesnik, koji te kuva, pa kada raskine, onda te uhodi. Nemate dostojanstvo, ni srama ni blama. Pokazali ste da ste ljudski otpad. Poštujte svoje majke, jer je majka svetinja - rekao je Stanić.

- Nije trebala da se meša, ako joj je loše - dobacila je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Sofija Janićijević dobila je reč.

- Ja se skroz slaćem sa Urošem. Bebica svaku naziva k*rvetinom, a u stvaru mu je devojka k*rvetina. Sa 27 godina je preko mene prešlo dva muškarca, a tvoju devojku u 22-23 godine nema ko nije overio - rekla je Sofija.

- Mi vodimo ljubav, a ti se taslačiš - rekla je Teodora.

- Oni su bolesni oboje, treba da se leče. Kaže da ti je majka prostitutka i ti kao j*bi me, blam blamova - kazala je Sofija.

- Sve se slažem sa Sofijom. On mora da trpi, jer ne može da nađe drugu. On nema s kim nije bila, to su funjarska posla. Neka se blamiraju - rekla je Miljana.

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najperfidniju osobu.

- Sofija, Terza je na trećem mestu - rekao je Milan.

- Nisam ga očekivala na anketi, već sebe. Zbog mene je tu, a drugo je da jedno govori, a drugo oseća. Ja to osećam u njegovom pogledu i volela bih da razgovaramo - rekla je Sofija.

- Bio je perfidan prema Milici, ovo je još gore sad. Deluje kao manipulacija trudnom ženom, ali on time neće dobiti ništa - rekao je Đedović.

- Ne radim ništa da ne budem NN, znam da ću to biti. Znam da ću dete videti za šest meseci. Stojim pri tome da neću biti sa Sofijom, ni sa jednom - rekao je Terza.

- Mislim da je perfidan ispao prema obema - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima "Elite" da je odlukom glasova publike, drugo mesto kao najperfidnija osoba u rijalitiju, pripalo Mateji Matijeviću, što je prokomentarisala Miljana Kulić.

- Po mom mišljenju nije najperfidniji, ima dosta perfidnijih od njega. Verujem da je Anelina podrška glasala za Mateju. Ima ovde takvih namazanih i perfidnih ološa, da Mateja ne može da im prismrdi, tako da se ne slažem - rekla je Miljana.

- Realno. To je ono što sam ja pričala. Moje lavice volim najviše na svetu. Prema meni je ispao perfidan - rekla je Aneli.

- Nisam se iznenadio zato što narod ne zna šta to znači, mislili su da je anketa za perfektnog. Permutovali su - rekao je Mateja.

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima "Elite" da je odlukom glasova publike, prvo mesto kao najperfidnije osobe u rijalitiju, pripalo Aleksandri Nikolić, što je prokomentarisala Sofija Janićijević.

- Au, šta sve radi. Zato što je sve pričala od početka nameće meni neku priču, upoređuje me sa njom. Njen život je bio buran, to je sama predstavila, moj nije. Jesam radila posao sličan njenom, ali sam ga radila mesec dana. Perfidna je u odnosu sa Ivanom - rekla je Sofija.

- Ovde smo bili mišljenja da je ona imala emocije kada je bio taj zadatak, kada je govorila da nemamo pojma i vezu sa tim, možda su gledaoci poslagali da je na perfidan način htela to da prikrije - rekao je Luka.

- Perfidno je provlačila to da neće biti majka, abortuse, pa je pokazala pre neki dan da je nasilnica - rekao je Rajačić.

- Ako smo malo pre rekli da su Anelini bili za Mateju, ko je sada za Aleksandru?! Valjda narod vidi šta se dešava. Svi ljudi i isti ljudi glasaju i vide ko je loš, a ko dobar - rekao je Mića.

- Nije neprijatno. Ja verujem ovoj ekipici ljudi ovde. Nema veze sa zadatkom, jer je to onda zakasnela reakcija. Ja verujem da ovo ima veze sa nekim svežim situacijama, to je sigurno, mene to baš zanima - rekao je Ivan.

- Ne mislim za sebe da sam perfidna. Ja sam bila najiskrenija, ali ne smatram sebe perfidnom - rekla je Aleksandra.

Voditelj Milan Milošević je saopštitio rezultate ankete za osobe koje najviše guraju nos tamo gde mu nije mesto.

- Na trećem mestu je Mateja, a prokomentarisaće ga Aneli - rekao je Milan.

- Poptuno se slažem, sve se to desilo prošlog utorka - rekla je Anwli.

- Njena sestra svaki put poziva da se glasa za mene, kad joj uradim nešto - rekao je Mateja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao drugo mesto, odlukom gledalaca, Danijela Dujkovića Munjeza kao osobe koja najviše gura nos gde mu nije mesto.

- Opravdava sve i svašta što radi time što je u rijalitiju, razočarao me je do j*ja. Iskreno, drago mi je, neka ga bude blam, neka ga svi pamte po tome - rekao je Gastoz.

- Mislim da prvi put, što se tiče ankete i mene, da je zasluženo. Naravno da guram nos u tuđe probleme, tek sam krenuo, nisam se ni upalio - rekao je Munjez.

- Kada je neko jadan, ti želiš da mu pomogneš, tako da on meni ne smeta, nego mi je jadan - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević je saopštitio rezultate ankete za osobe koje najviše guraju nos tamo gde mu nije mesto.

- Na prvom mestu je Uroš Stanić, a prokomentarisaće se Karić - rekao je Milan.

- U dosta situacija se slažem s njim, ali ljudi mu zameraju što se tako ubacuje - rekao je Karić.

- Imali smo danas svađu, tako da začudila bih se da nije tu - rekla je Aneli.

- Meni je ovo lepa anketa, tek ću zabadati nos - rekao je Uroš.

Ana Nikolić i Stefan Korda tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" imali su žestoku raspravu oko njihovog odnosa, gde je Korda indirektno zapretio njenoj porodici, što možete čitati u linku u nastavku:

Sada, kada su se spremili za spavanje, njih dvoje su legli zagrljeni, a samo nekoliko trenutaka kasnije, započeli su sa vrelom akcijom.

Naime, Ana se popela na Kordu, te su započeli sa žestokim se*som, a kako će ovo prokomentarisati Rada Vasić, njena majka, ostaje nam samo da ispratimo.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: N.B.