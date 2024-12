Ženski Petko, samo napada žene: Puče prijateljstvo Miljane i Karića, nakon teških reči Stefan je odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Više neće da joj oprašta!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je da li prijateljstvo može da preživi promene.

Moderator je Marko Đedović, članovi prve grupe su Milena Kačavenda, Stefan Karić, Borislav Terzić Teza i Ivan Marinković, dok su u drugoj drupi Anđela Đuričić, Miljana Kulić, Aneli Ahmić i Aleksandra Nikolić.

Prvi je izneo svoj stav Stefan Karić, a dotakao se sinoćnog sukoba sa Miljanom.

- Dosta je takvih stvari, Miljana i ja više ne možemo da budemo prijatelji. Ovde sam da podržavam promene, ali mislim da se to odnosi na stavove - rekao je on.

- Da li prihvataš Miljaninu promenu od sinoć? - upitao je Đedović.

- To je njena trajna osobina, uvek smo se grlili posle takvih reči, ali mislim da sad tako neće biti - poručio je Stefan.

- Ja sam otišla kod Darka na intervju i rekla da Karić ima kodekse, ali onda sam se setila Šavije i rekla ih da nema. Sinoć mi je zasmetalo što napada žene. Nazvala sam ga ženski Petko, a on je počeo da psuje mog oca i da udara najniže. Bila sam i ja bezobrazna. Ja sam aludirala na ono što sam čitala u novinama - pričala je Miljana.

- Bitno je da više veruješ ljudima koje ne poznaješ. Marija, ti i ja smo o tome pričali na TikTok-u - dodao je Stefan.

- Stefan nije realan uopšte, on napada Sofiju, a ne Terzu koji nosi deo krivice - dodala je Kulićeva.

- Pozdrav za Milicu, nadam se da se spremaš za ono najlepše. Znamo svi koga je izdvojila i zbog čega. Da li ja tebi spominjem stvari zbog kojih si na sudu? Ja nisam znao da je tvoj tata bolestan. Ružno je što smo to pričali, a da li je ružno to što me provociraš? Ti si mene to jutros grlila, a noć pre toga iznela glupost o meni - rekao je Karić.

- Setila sam se Šavije i rekla da ne mogu da mislim da imaš životne kodekse. Naše prijateljstvo se moći da se vrati, ja treba da oprostim, a ne on meni - dodala je Miljana.

- Neće moći. Ona devojka ima pravo da izmisli šta hoće, ja da sam osuđen rekao bih - poručio je Stefan.

