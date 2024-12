Alibaba iz prve ruke otkrio šta rade animir dame: Razvezao jezik o Sofiji, Milici i Terzi, zbog ovoga ćete zanemeti! (VIDEO)

Asmin Durdžić otkrio šta rade devojke po klubovima u Švajcarskoj!

Asmin Durdžić večeras se uključio u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji i razgovarao sa voditeljima Jovanom Ilićem i Stefanom Kandićem Kendijem.

- Šta se dešava? Da li se krčka trudnoća ako se zakazuje svadba? - pitao je Joca.

- To su ženske stvari, nema priča Stanija, na meni je samo da ispunim želje. Nismo specijalno pričali, ona mora da organizuje, a moje je samo da iskeširam. Ako sve bude po planu biće 2025. godine - govorio je on, pa otkrio da će sa Stanijom u Srbiji provesti praznike:

- Biće neka planina za odmor, a u Beogradu smo za Novu godinu. Imam zabranu da iznosim tajne iz privatnog života, nemoj da me guraš u problem.

- Šta kažeš za Terzu, Sofiju i Milicu? - pitao je Joca.

- Znate moje mišljenje kad je Aneli psovao našu ćerkicu, posle toga nemam nijedan lep komentar. Mislim da Milica malo preteruje sa ucenama da neće videti bebu, za mene to nije lepo. Sofiju ne želim da vređam, ne znam je, ali o njoj nemam esktra mišljenje. Laka devojka i to je to. Svi mi kažemo neke stvari u afektu koje možda ne mislimo tako. Milica je malo preterala sa tim "moja beba, možda je bolesna", govori vulgarne reči koje ne priliči trudnoj devojci.

- Šta misliš o Sofiji i Tetovu? Da li su ti potrebne animir dame? - dodao je Kendi.

- Ja imam prijatelje u Švajcarskoj koji imaju klubove, te devojke prodaju maglu. Ona radi za stolom, koliko sto napravi ona od stola dobije 10%. Prvo te proba gazda, pa kumovi i drugovi, a tek onda gosti. Op*li te gazda, pa društvo.

On je prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje.

- Nisam pratio, želim joj svu sreću to sam uvek i govorio. Svaka žena koja ima dete treba da gleda stabilnog i zrelijeg muškarca, to ne pričam za Aneli, nego za svaku. Treba stabilan i moćan muškarac koji može da se brine o svemu. Smešno mi je to kad čujem da je muškarac 2000. godište, to mi je smešno da komentarišem - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić