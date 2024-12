Aneli jeca na sav glas: Iz Elite poslala šok poruku mama Jasmini i Siti! (VIDEO)

Donela neočekivanu odluku!

Aneli Ahmić otvorila je dušu u Rajskom vrtu Drvetu i priznala koliko joj teško padaju sukobi u Beloj kući, zbog kojih je odlučila da poruči porodici da joj ne dolaze u posetu za Novu godinu.

- Prošle godine kad sam došla kući napale su me mama i Sita jer se nisam branila. Ja neću, sa tim nemam ništa. Drvo, istinski te molim da mi Nora ovde ne dolazi, ni mama, ni sestra. Bolje mi je da ih ne vidim i da se strpim nego da dođu među ljude koji me non stop vređaju. Prenesi im poruku da mi ne dolaze ovde, jer ću haos da napravim - govorila je Aneli.

- Možda si sad tako raspoložena, ja verujem da bi ti bilo lakše da vidiš nekog od njih - dodalo je Drvo.

- Ne želim da ih vidim, to je to i tačka. Drvo, meni je Kristina ovde omiljena i volim njenu ludost. Kad god mi je tešk legnem kod nje u krevet i ona me češka i spava sa mnom - poručila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić