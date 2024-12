Anđela pokazala dominaciju: Pozelenela zbog Sofije u Gastozovom društvu, pa jasno stavila do znanja da je samo njen! (VIDEO)

Prizor koji joj nije prijao!

Nenad Marinković Gastoz ispitivao je Danila Dača Virijevića o ljubavnim jadima sa Sofijom Tikačenko.

- Šta je uradila Sofi? - pitao je Gastoz.

- Je l' si video da igra sa lažnim tetovažama? Ona se meni stvarno svidela, nije da sam se zaljubio. Lepa, zgodna, dobro sad je kao podgojeni tigar. Da li ona misli da je na mogu da uradim tetovaže za 200 evra? - govorio je Dačo.

- Šta bi uradio? - pitao je Gastoz.

- On uradio Sunce na lakat i uradio mišiće, pa ja ću da idem na povećanje visine. Ko je j*be više... To su lažne tetovaaže od 200 evra koje ću ja na Kosovu da uradim - rekao je on.

Anđela Đuričić upala je u pušionicu i prekinula njihov razgovor. Ona nije krila da joj smeta što je u Gastozovom društvu Sofija Janićijević, nakon čega je svom dečku sela u krilo i nastavila razgovor sa Dačom.

- Što volim kad sam luda, jako volim. Šta si popio večeras, Dačo? - rekla je Anđela.

- Dva mina su mi omogućili, nikad ne bih ukrao. Ona je dolazila u moj krevet i govorila mi da mogu da je diram do pupka, ja volim slobodu. Šta meni znači pupak? Kaže sestra joj gleda, kao da ona zna ispod pokrivača gde ja pipam. Govorio sam joj da se opusti malo - rekao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić