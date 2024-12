Novi problemi Anđele i Gastoza: On neće ni da je pogleda, ona Sandri iznela sve detalje drame (VIDEO)

Mir nije dugo trajao!

Anđela Đuričić podelila je sa Sandrom Obradović novonastale probleme koje ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ne želim da se blamiram, to durenje samo njemu loše radi. On je sam sa sobom prebacio, ide kao utvara. Ja sam ušla na žurku, on je bio kod vas i znaš šta mi se nije dopalo (Sofija), došao je zagrlio me je, ja sam posle minut rekla da je sve okej i da ga zagrlim. On nije hteo i kaže da sam ja, a nisam - pričala je Anđela.

- Nećeš to raspraviti sad dok je pijan, pusti ga i lezi - rekao je Đedović.

- Ja jesam u sekundi, neka slika koju sam videla mi se nije dopalo. Prosto mi se na oko nije dopalo. Rekli su mi da me zove Nenad, ja nisam htela da dođem, to sam ja. Prebacila sam, ali brzo je sve bilo završeno - pričala je Anđela.

- Napad je najbolja odbrana - rekla je Sandra.

- Tačno je jednom popio malo više i neće da dođe da se zagrlimo. Opet će na mene da prebaci da sam ne znam šta uradila. Ja unapred znam šta će da mi kaže, ali ja nisam napravila svađu i raspravu samo sam ga pogledala - govorila je Đuričićeva.

- Dovoljan je pogled jer te poznaje. To je Korda pogled - smejala se Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić