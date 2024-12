Aneli odlučila da spusti loptu sa Enom?! Otkrila da nema ništa protiv da spava u izolaciji, pa iskoristila priliku da potkači Kačevendu! (VIDEO)

Spustila loptu?!

U Beloj kući počela je još jedna epizoda emisije radio "Amnezija", voditelji su kao i svake srede Borislav Terzić Terza i Danijel Dujaković Munjez, a prvi ko im se pridružio u emisji, bili su Aneli Ahmić i Boža Franić.

Oni su čestitali za početak Boži praznik, poželeli mu sve najlepše. Boža je iskoristio još jednu priliku da se zahvali Velikom šefu i Anelinoj podršci, koji su mu poslali čestitke.

- Aneli kako si se provela sinoć? - bilo je prvo pitanje za Aneli.

- Fino, razbudila sam malo i Ivu i Kristinu koje su inače uspavane, čak su i do drveta išle sa mnom - rekla je Aneli.

- Kako koentarišeš sukob sa Enom, i to što je rekla da će samo utorkom spavati u izolaciji? -

- Pa sukob je bio naš standardan. Što se tiče spavanja, može i treba da spava non stop tamo, tamo joj je i mesto sa svojim dečkom. Peja i ja imamo isključivo drugarski odnos i ne mislim da Peja ima simpatije prema meni. Ena me je vređala, vređala mi je i porodicu, ne znam šta da kažem na to, sem njeno standardno - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš pomirnje Rajačića i Kačevende - pitali su Aneli.

- Stara ljubav zaborava nema, samo ću to reći.. " Rado te se setim ljubavi stara" - rekla je kroz Aneli.

Autor: K.K.