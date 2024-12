Terza prebledeo kao krpa: Saznao da ga je Mina Vrbaški raskrinkala, Munja pokušao da ga opere! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Da li nisi smeo juče da piješ jer se teško suzdržavaš da ne priđeš Sofiji? - glasilo je pitanje.

- Ne, nisam hteo, skupio sam zalihe za Novu godinu. Juče sam bio na pregledu, ne ide posle tri sata da pijem - rekao je on.

- Mislim da je istina, tako je bilo i pre. Verujem da je odlučio da se ponša ovako, ovo je njegov pravac i podržavam - dodala je Sofija.

- Da li kapiraš da si ostavljen zbog aftera pre Elite sa Munjom, sve je Mina otkrila - glasilo je sledeće pitanje za Terzu.

- Bilo smo na nekm splavu, bile su neke devojke, rođendan i bili su kod mene kući to je veče prede ulazak. Ujutru sam bio kod zubara, uspavao sam se za karantin. Tu ništa nije bilo, izašao sam kao svako veče što sam izlazio. Nisam bio ni sa jednom - pričao je Terza.

- Nema to veze sa njim i sa Minom, ja sam bio sa Minom vikend pre. Ja sam to jutro otišao na after za Novi Sad - pravdao je Munja.

- Mina je otkrila sve detalje - rekao je Milan Milošević.

- Nisu bile prevare, kakve crne prevare napolju? - vikao je Terza.

- Ima klip napolju gde ti kažeš da si pre ovoga Milicu prevario. Milica je to kačila klip na kom priznaješ da si je letos prevario, ti si to rekao - dodao je Đedović.

- Ja sam rekao: "Razmišljajte, možda sam je prevario", to su mi smešne priče - poručio je Terza.

Autor: A. Nikolić