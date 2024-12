Urlici odzvanjaju Belom kućom: Anđela raskinula sa Gastozom zbog njegovog flerta sa Sofijom, pa završila u suzama! (VIDEO)

ŠOK!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li vidiš koliko ti Anđela drži stranu, za svaku svađu koju imaš, ona skače kao lavica. Dečko možeš biti ponosan kakvu devojku imaš - glasilo je pitanje.

- Istina, bio sam ponosan i biću. Ona to voli i ima tu neku žar. Evo malo pre Karić priča o fejk vezama, pa se osvrne na Anu i Kordu. Pa što ne kaže o nama, priča da Anđelu poznaje, a onda kako može da Anđela da legne u krevet sa mnom ako nije iskrena. Karić ne može da bude realan kada brani Terzu - rekao je Gastoz.

- Stefan ovo kvarno radi, kada on kaže da on mene dobro poznaje, to dobije drugu konotaciju. On to namerno radi u svađama sa Nenadom - rekla je Anđela.

- Drago mi je što znam šta misliš - rekao je Karić.

- Ja sam sve rekla iskreno - rekla je Anđela.

- Koliko puta je Gastoz rekao Aneli uf kakvo du*e imaš? - upitao je Karić.

- Pa ja to ne znam, on to ne radi dok sam ja tu - rekla je Anđela.

- Zato ja vaše veze komentarišem da su fejk, ja sam prvi bio za vašu vezu, ali vidim da se neke stvari nisu prebacile - rekao je Karić.

- Znači stabilnost koju Anđela i ja imamo to nije merilo za ljubav, nego treba da se svađamo i mirimo po sto puta. Ova devojka je u ovom prostoru doživela kojekakve budalaštine i ja ne želim da ona propati ovde. Po cenu da izbegavam sve ove ljude, ja ću izdržati do kraja - rekao je Gastoz.

- U krevetz je Gastoz meni rekao: ''Dok smo ovde, biće po tvojim pravilima, a kada izađemo, biće po njegovim''. Ja sam rekla: ''To nisu moja pravila, to je normalna veza'' - rekla je Anđela.

- E baš zato što imate pravila u vezi, zato vas i komentarišem - rekao je Karić.

- Ovde će biti po tvojim pravilima, da nas ne bi svaka šuša komentarisala - rekao je Gastoz.

- Nemoj na mene da prebacuješ što ti flertuješ sa Sofijom, a meni zameraš da se slikaš sa Urošem - rekla je Anđela.

- Ja kad budem flertovao sa nekim, tebe ću šutnuti kao kantu - rekao je Gastoz.

- Zbog ovoga nikad više nećeš imati priliku da budeš u vezi sa mnom - rekla je Anđela.

- Druže pričaš da ja flertujem, ovo je četvrta osoba za koju tvrdiš - rekao je Gastoz.

- Onda mi objasni što ti je zavrnula majica - rekla je Anđela.

- Opet veruješ trećoj osobi, ćao - rekao je Gastoz.

- Zašto pokušavaš da opereš svoj postupak preko mene - rekla je Anđela.

Autor: N.P.