Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz ponovo su sinoć ušli u raspravu za crnim stolom, a tom prilikom je Anđela Đuričić istakla da je Karić u poslednje vreme kvarno komentariše, ne bi li poljuljao njen odnos s njenim emotivnim partnerom.

Sud o čitavoj situaciji je u razgovoru za naš portal dao Osman Karić, Stefanov otac, koji smatra da Gastoz ne voli Anđelu, već da sve radi zarad svog cilja u rijalitiju.

- Ono što se desilo sinoć za crnim stolom, a neki kažu "sukob" između Gastoza i Stefana, je samo realna priča koju Stefan vidi kao i mnogi drugi rijaliti igrači, ali rekao bih nemaju m*da da iznesu svoj komentar i mišljenje. Sede tamo za crnim stolom i skupljaju prašinu u rijalitiju, da budem iskren, pola njih bi bilo davno kod kuće da se ja pitam. Stefan sve što vidi kao laž ,neku vrstu manipulacije, on iznese i nije neko ko može takve stvari da prećuti, a to je sad Gastozovo ponašanje kada je njegova veza sa Anđelom u pitanju. Ja sam već negde izjavio da Anđela nije devojka kojoj bi se Gastoz u spoljnjem svetu posvetio. Vidi se da dečko igra rijaliti i da se sprda, bez trunke emocija, a zna da mu je Anđela za tu priču, najmerodavnija da dođe do nekog svog cilja u njegovom mozgu, to je put do pobede. Jednostavno, to je zaključio i po poklonima fanova koje dobijaju u obilnim količinama. Naravno, on će se na kraju boriti i protiv Anđele da bi je unizio, a sebe podizao u očima naroda - rekao je Osman za Pink.rs i dodao:

- Ima jedna bitna činjenica, a to je da je Gastoz nekada bio zanimljiv u nekim drugim rijalitijima, pa je zato pobeđivao, ali Gastoz nije računao da se vremena menjaju i da te dečije price koje on igra više ne piju vodu u narodu. Jednostavno nije išao u korak sa vremenom, njegova teorija je davno zastarela, a i nije u skladu sa njegovim godinama. Kada je reč o Anđeli, sve vise počinjem da sumnjam u priču da Stefan i ona nisu imali ništa. Znamo kakva je Anđela kada nekog napada u svoju odbranu, sa Stefanom baš dosta pazi kako će, čak je i nekako tiha, mila... Mislim da se boji da Stefan nešto ne iznese što joj ne bi išlo u prilog - zaključio je Karić.

Autor: Pink.rs