Misli da je ovo njegova korist: Sofija podržala Terzinu distancu od nje i priznala da ne razume njegovo ponašanje! (VIDEO)

Tvrdi da ga niko ne razume!

U toku je nastavak emisije ''Pitanja gledalaca''. Naredno pitanje postavljeno je Aleksandri Nikolić.

- Kako te nije sramota da kažeš one stvari Jeleni - glasilo je pitanje.

- Ona je meni rekla sve najgore, ali ona nije žrtva u ovoj situaciji. Ona izaziva ljude da joj to kažu, pa glumi žrtvu - rekla je Aleksandra.

- Ja sam ćutala, bila sam isprovocirana, jer sam čula da su ova dva babuna govorila kako nikad neću bit majka - rekla je Jelena.

- Nije istina, Ivan i ja nikad nismo pričali o tome. Ona stalno provlači nešto za mene - kazala je Aleksandra.

- To što si se zaljubio u Sofiju, ne znači da ćeš biti loš otac. Svaetnici te ubijaju - glasilo je pitanje.

- To niko ne zna, ali Sofija me nikad nije uvredila za to. Nemam ovde savetnike - rekao je Terza.

- Ima savetnike, ali nije ih slušao, jer se zaljubio. Sad se menja i podržavam to, sad misli da je ovo njegova korist. Jedino on razume svoje ponašanje - rekla je Sofija.

- Ja sam jedna od tih koje nije slušao. Moram reći da Sofija nije vređala dete - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković