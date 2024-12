'Neće moći da trpi da...' Zorica Marković dala svoj sud o odnosu Terze, trudne Milice i Sofije, pa udarila žestoko na Anđelu Đuričić!

Situacija između Bore Terzića i Sofije Janićijević nakon odlaska trudne Milice Veličković zavređuje ozbiljnu pažnju javnosti, a po ovom pitanju oglasila se Zorica Marković.

Slavna pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Zorica Marković uključila se u jutarnji program na RED televiziji, "Ne gledam ti ja to", te se osvrnula na aktuelna dešavanja u "Eliti 8" - trougao koji intrigira javnost: Sofija Janićijević, trudna Milica Veličković i Bora Terzić.

- On je pogrešio, napravio je stvarno katastrofalnu grešku, ali mene to ništa nije iznenadilo. Sinoć sam nešto malo zakačila neke priče, gde se on razmahao, gde je glavni, tako se isticao i proteklih sezona, nego mu sada upala kašika u med. Privatno ili bilo šta, napravio je nedopustive stvari. I oni su se upoznali malo, nisu se upoznali dobro kao dvoje ljudi koji treba da stvore porodicu. Mladi ljudi vide strast i misle da je ljubav, ne nije ljubav. Milica je dobra žena, ona neće moći da trpi to da dete ne vidi oca, mislim da to nije u redu prema detetu koje treba da zna za oba roditelja. Nikad lepši momci i nikad lepše devojke kao sada. Ja o Sofiji nemam komentara, ipak, znala je ona da postoji neko sa stomakom napolju, trudna žena, ali je očigledno lepo ukapirala igru. Sada je aktuelna, dobija pitanja, ona je najbitnija, oni svi okolo skaču na nju, osuđuju je, neko i ne - rekla je Zorica, a onda se osvrnula na vezu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Što se tiče Gastoza, presimpatičan mi je, mislim da će njegov odnos sa dotičnom jednog dana pući...Ne, ne mislim da će izdržati. On ima emociju i sada trpi, jer ono što on trpi, ne bi izdržao niko. Sada je u fazi kada to pretvara u humor i u šalu, a ako nastavi da ga kinji - Ili će nastaviti da se šali ili će pući, nema treće! Ona je devojka led - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić