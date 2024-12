PSIHOPATA, on je kao IZGUBLJENA OVCA! Rada Vasić nikad bešnja na zeta Kordu, URNISALA ga, pa postavila ćerki ULTIMATUM - ILI STEFAN ILI PORODICA!

Sprema se haos!

Ana Nikolić i Stefan Korda važili su za najskladniji par na samom početku najgledanijeg rijalitija u regionu, ''Elite 8''. Međutim, njihov odnos naišao je na brojne probleme, te im je veza trenutno na tankom ledu.

S obzirom da je Ana ponovo zamerila Kordi nedolično ponašanje i zapretila mu raskidom, pozvali smo njenu majku, Radu Vasić, kako bi dala sud o celokupnoj situaciji.

Nije štedela reči na račun svog trenutnog zeta.

- Stefan ne igra rijaliti, on je kao izgubljena ovca. On je ljubomoran i psihopata, misli da će ona da bude s bilo kim. Mislim da će ga Ana ostaviti, kad budem ušla za Novu godinu, reći ću joj da nije za nju. Ako ona izađe pre njega, ima pasoš i ide s nama. On voli njene pare samo. Odjaviću njegovu adresu, da mi ne stižu njegove kazne. Ako neće da raskine s njim, onda kad izađe, nek ide s njim, ili nek bira, ili mi ili on - poručila je Rada.

Evidentno je da Anina porodica ne podržava više ovaj odnos, a da li će Ana presaviti tabak i ostaviti Kordu, na nama je da ispratimo.

Autor: Iva Stanković