Sofija ponovo glavni akter: Anđela kipti od ljubomore, ne želi kraj kao Terza i Milica! (VIDEO)

Anđela stavila Gastoza na pauzu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić podigla je Milenu Kačevendu kako bi prokomentarisala klip, na kom je Dačo Virijević ušljokan na žurci.

Odmah na početku Milena je prokomentarisala Anđelu, koja je zamerila Nenadu jer je u pušioni sa Sofijom Janićijević. On se pravdao da je bio tu jer je Dača pijan, a Anđela mu je zamerila Sofijino društvo.

- Nije tu bilo ničega, ona je prokomentarisala i kako je on igrao ispred Sofije. Kao i ovaj klip iz pušione, Dačo je bio pijan, mi smo tu sedeli - rekla je Kačevenda.

- Mi smo prošlu žurku delili isto alkohol. Nisam ja njemu zamerila što je sedeo u pušioni. Mene nervira što uvek kada imamo problem on se stvori kod te treće osobe. Sklonio se od Keti od Ene, sada je povezan sa Sofijom i smeta mi sada to. Sigurna sam u njegove emocije i osećanja, ali smeta mi - rekla je Anđela.

- Ma mi nismo ni razgovarali, objasnila sam i situaciju sa žurke, nismo plesali. Doneo je alkohol, nismo razgovarali - rekla je Sofija.

- Da li misliš da Anđela preteruje - pitala je voditeljka.

- Ma naravno - rekla je Sofija.

- On se ne trudi da dođe da popriča sa mnom o problemu, moram da čekam crni sto - rekla je Anđela.

- Jel ti imaš amneziju? - pitao je Gastoz.

Sledeća je svoj sud dala Miljana Kulić.

- Apsolutno je Anđela u pravu. Gastoz je ne zaslužuje, dok je muvao bila je druga priča. Sada brani Sofiju, treba Anđela da vozi ovu priču do kraja rijalitija. Nakon toga nekad ga ostavi. Ona ima traume zbog Zvezdana. On je meni bio drag, onda je krenuo da me ponižava sa Dj Nebom. Nemamo posle toga nikakvu komunikaciju.

- Mislim da Gastoz malo nije fer. Daje sebi za pravo, a Anđeli zamera iste takve stvari. Između Sofije i njega ne vidim ništa, mada mi nije jasno zašto je sada brani - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.