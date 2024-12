Jovica danas ima novu ljubav i dobio je ćerkicu.

Bivši zadrugar Jovica Putniković, koji se proslavio u "Zadruzi 4" doživeo je nezgodu prilikom koje mu je amputirana noga. Tada se povukao iz javnosti i započeo nov život. On je imao udes vozeći motocikl, kada mu je ekstremitet bio teško povređen, a za njegovo izlečenje lekari su se borili do 2020. godine. Pored operacije noge, Jovica je imao operaciju i obe ruke, kao i kičme.

- On je prošao kroz pakao u protekle četiri godine. Bilo je tu bolova svakoga dana, ali se uprkos svemu dobro drži i nada se oporavku. Ćerkica i žena su mu podsticaj za borbu i naredne dane. Njegova žena nije iz javnog života i ne voli da se eksponira, ali uz njega je od momenta kada je imao stravičnu nesreću - kaže izvor blizak Jovici.

Jovica je doživeo saobraćajnu nezgodu na samom početku romanse njegove tadašnje devojke Maje Marković, koja ga je u "Zadruzi 4" prevarila sa Alenom Hadrovićem. Godinu dana kasnije Jovica se oglasio i progovorio o teškom periodu.

- Još se oporavljam, imam neke operacije, ali ne bih o tome mnogo da govorim za javnost. Nisam se čuo sa Majom, šta ima dagledam ja na to. Lepo im je, uživaju, dobro je da je ispalo tako na kraju, da nije ispalo nešto bezveze. Znači vredelo je, super jeispalo i to je to - pričao Jovica.

Na pitanje da li ima novu ljubav, tada je odgovorio sledeće:

- Ne bih o tome. Okej mi je, bolje sam mnogo nego na početku, ali ne bih da iznosim detalje oko zdravlja i privatnog života.

Autor: M.K.