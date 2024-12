Ne mogu da tvrdim da ćemo uspeti: Odnos Teodore i Bebice sve neizvesniji, i dalje nisu uplovili u mirnu luku! (VIDEO)

Ne ide im!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredni klip prikazao je sukob Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Bebice, šta je to bilo za Mateju - pitao je Milan.

- Video sam a sede ukrštenih nogu, posle mi je sve objasnila. Mateja mi stvarno nije problem. Ono za boks, nikas mi to nije spomenula. Mislio am da me provocira s tim i zato sam tako reagovao. Muka mi je više od toga, mi se stalno raspravljamo - rekao je Bebica.

- Kakva vam je sad veza - pitao je Milošević.

- Ne znam, ali nije nam lepo. Pokušavamo, ali ne ide. Najbolje je da smo ostali razdvojeni, jer ovo je bolesno - kazao je Bebica.

- To za boks je takva glupost, rekla sam Nenadu da bi to mogao da mi bude izduvni ventil. Imam problem sa agresijom i zato sam to rekla. Nekad samo tako prebacim i ne skapiram neke svari. U ovim trenucima nismo došli do neke normalne i nismo stabilni. Imamo jake emocije, ali da li ćemo se unormaliti, zavisi od nas. Ne mogu da tvrdim da ćemo uspeti - rekla je Teodora.

- Da li ćeš mu otkriti ko je crni luk - pitao je Milan.

- Otkrila sam mu - odgovorila je Teodora.

Autor: Iva Stanković