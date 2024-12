On je očajan, to se vidi: Ivan uveren da bi se Milovan pomirio s Aleksandrom, detaljno izanalizirao i njeno ponašanje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivan Marinković žestoko je opleo po odnosu Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić.

- Aleksandra i Milovan su idealni sad da se pomire. Čim ona želi da priča s njim, to znači da sad razmatra to. Čim ona govori Luki da ga moli da ne govori ništa više, to je znak da ona planira nešto. S jedne strane ja njega ne mogu da razumem, jer je oženjen i radi sve ovo, ali dobro. S druge strane, sve je javno sa mnom uradila, šta sad radi?! On je očajan, to se vidi. Da je dostojanstven, nikada ništa ne bi rekao i vređao je. Očigledno je da želi da se pomiri s njom, čak i pored toga što govori da od pomirenja nema ništa. Četiri godine nije želeo da se razvede, ne znam kako mu nije jasno zbog čega je Aleksandra sve ovo uradila. Ako je Aleksandri dovoljno to što hoće da se razvede, neka je, neka ide onda njemu. Mislim da bi na keca pristala kada bi imala sigurnost da je definitivno raskrstio sa ženom - kazao je Ivan.

