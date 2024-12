Paćenik jedan: Ivanov kum zapenio, pa stavio Milovana na stub srama nakon suočavanja sa Aleksandrom: Nakaza, to je težak bolesnik!

Bez dlake na jeziku!

Tokom noći za nama, u Elitu se uselio oženjeni dečko Aleksandre Nikolić, kog je prevarila u rijalitiju sa Ivanom Marinkovićem. Tokom suočavanja, došlo je do žestokih reči, te su se obelodanile mnoge stvari kada je reč o njihovom odnosu.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Ivanovim prijateljem Draganom Petrovićem Gerom, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju.

Gera je oštro prokomentariosao Milovanov ulazak, prilikom čega je iskazao gnev prema njegovom ophođenju prema Aleksandri.

- Milovan je jedan običan kreten. Ja to nikada sebi ne bih mogao da dozvolim. On govori da je Aleksandri iznajmio stan kako bi imala gde da živi. Ne, on je iznajmio stan kako bi imao gde sa svojom švalerkom da boravi i ima s njom se*s. Čuvao joj je dete da bi s njom imao povlašćeni se*s. Sve je radio planski, jer takvu devojku ne bi mogao da nađe na ulici, a da ne plati 300 evra za uslugu. To je taj Milovan. On kuka, kome je on čuvao dete? Paćenik jedan! Šta joj je sve priredio, ja sam šokiran, stvarno!

Gera se potom osvrnuo na Ivavovu sumnju da bi se Milovan pomirio sa Aleksandrom i prešao joj preko preljube.

- Milovan je ušao kako bi mu se Aleksandra vratila. Ne sme da kaže da očekuje pomirenje, već to želi da čuje od nje. Aleksandra će njega raskrinkati. Jedino što mogu da kažem Ivanu je da čuva Aleksandru. Trpi sad osude od učesnika, koji su gori od Ivana. Želim da Ivan ostane s njom, neka je oženi. Ona će ga poštovati više nego bilo koga. Ona je mučenica znala kako će Milovan da se ponaša. Onaj Milovan je prava jedna nakaza. On je bolesnik, i to težak.

Autor: S.Z.