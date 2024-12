On je seoski đilkoš: Teodorina majka van sebe zbog pomirenja sa Bebicom! Otkrila kako će reagovati prilikom suočavanja sa njim!

Odnos Nenada Macanovića Bebica i Teodore Delić menja se iz nedelje u nedelju. U trenutku kada su svi pomislili da su raskidom definitivno stavili tačku na svoju ljubavnu priču i nastavili dalje, desio se potpuni preokret. Njih dvoje rešili su da daju svojoj vezi još jednu šansu, te su umesto tačke, stavili zarez.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Teodorinom majkom, Slavicom Delić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Teodorina majka priznala je koliko je kivna na ćerku jer je rešila da oprosti Macanoviću i pređe preko svih uvreda.

- On je seoski đilkoš. Ortodoska seljačina. One reči koje je izgovorio Teodri, pre svega, preko toga se ne prelazi. Vređao je i mene. Čuvala sam Teodoru kao kap vode na dlanu, ne mogu da zamislim da je neko onako vređa. Šokirana sam jer se mogla da oprosti onakve stvari. Muž i ja smo se zaprepastili, ne znamo šta joj je. Kada budu posete za Novu godinu, ne želim da se pozdravim s njim, ali ni da ga vređam. On se u čudovište pretvorio - istakla je Slavica.

