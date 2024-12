Aneli Ahmić razvezala jezik: Progovorila o mržnji koju oseća od Ene i Sofije, pa izabrala između Cara i Janjuša! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Aneli Ahmić bila je naredni gost voditeljke Ivane Šopić u "Šiša baru", koja je na samom početku pričala o čestitkama koje je dobila od najbližih.

- Oraspoložile su me čestitke. Komentari su baš uticali na mene, ubijali su me i dosta puta nisam želela da govorim nego sam trpela u sebi. Neko ti nabije komplekse, iako ti znaš istinu i znaš da to nisi ti. Smejem se otkako sam videla klip i volela bih da ovako bude do kraja - rekla je Aneli.

- Mnoge je iznenadilo obraćanje Filipa Cara tebi, iznenadili su se i mnogi su komentarisali da za njega čuvaš krevet, da je posrednim između Janjuša i tebe - dodala je Ivana Šopić.

- Jako sam zgotivila Filipa. Kad mi je bio težak period, stupili smo u kontakt, uneo mi je pozitivnu energiju i gotivim ga na poseban način, prijateljski. Nikad se nismo lično upoznali, samo preko TikTok-a i čuli možda dva puta. Ima pozitivnu energiju i baš mi prija. Non stop su spominjali da čuvam krevet za Filipa Cara, počelo je to da mi ide na živce - odgovorila je ona.

- Koga bi više volela da vidiš na vratila Janjuša ili Filipa? - upitala je voditeljka.

- Filipa definitivno, uneo bi pozitivnu energiju. Moje emocije su se ugasile prema Janjušu. On sad da doe ne smatram da bi me branio. Prošle godine me je branio, ali znao je i on da me napada. Ne bih volela Janjuša da vidim ovde jer bi mi uneo negativnu energiju. Filip je pozitivan, kad god smo igrali meč sprdali smo se, ali ne mogu da kažem da ga gledam kao nekog sa kim bih bila, nego se sprdala, družila i pila na žurki - objasnila je Ahmićeva.

Aneli je nakon toga komentarisala sinoćne nominacije.

- Mislim da su se uplašili podrške i da ih ne osude. Ovi sa kojima imam konlikt su me poslali, ali ima dosta osoba koje su sporedni likovi i nisu akteri glavnim priča - govorila je Aneli.

- Šta je problem sa Enom? Da li je toliko ljubomorna zbog Mateje ili je l' te muškarci komentarišu kao lepu ženu? - upitala je Ivana Šopić.

- Enino društvo me je poslalo, mislim da im je ona dala do znanja da me pošalju. Kod Ene se tačno vidi mržnja. Raško me je nominovao, a dajem mu cigarete non stop, isto i Branka. Ko god se digne i nešto kaže za mene prevodila je i dala do znanja da moraju negatvino da kažu. Verovatno je bolim zbog Peje. Vidim da je on jako pao, stoji spuštene glave dok ona flertuje sa svima. Sebe sam videla kad sam tako prošle godine bila spuštene glave dok mi se bivši partner sprdao po kući. On je mene od starta isticao, da sam zgodna i da mu prijam - pričala je Aneli.

- Sofija je rekla da ti želi pobedu da te ne bi gledala u narednim sezonama na ekranima, odakle tolika mržnja? - upitala je Ivana Šopić.

- Ona je mene prva nazvala k*rvom. Nju nikako ne mogu pozitivno da komentarišem jer se pronalazim u toj situaciji. Napravili su šta su napravili. Sa Terzom komuniciram službeno, gledam da izbegnem kad god mi se obrati. Sofija se osilila jer ima podršku Kačavende i kad komentariše mene najgore komentariše. Ja sam joj ovde najmanji problem i najmanje sam joj uvreda izrekla - pričala je Aneli.

- Kako komentarišeš što je Kačavenda nosila Eninu haljinu? - pitala je voditeljka.

- Stomačina joj ispala, užasno je stoji. Ona pliš je jeftin, to nije za njene godine. Kačavenda preteruje u zadnje vreme s oblačenjem i pokušavanjem da bude tinejdžerka. Nema šta nije govorila za Enu, da je metla i džoger. Luku je zamrzela kad je počeo sa mnom da se druži i Ena je tad počela da pljuje Luku. Teodoru su pljuvali zbog mene. Oni gledaju ko se sa mnom druži, pa ga pljuju - govorila je Aneli Ahmić.

Autor: A. Nikolić