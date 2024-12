Ena utučena zbog raskida sa Pejom: Reči Zlate Petrović joj odzvanjaju u glavi, brutalnom porukom joj unela nemir! (VIDEO)

Otkrila šta joj sve leži na duši!

Voditeljka Ivana Šopić sa Enom Čolić razgovarala je u "Šiša baru" o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Peja je skroz distanciran, ne znam da li je zbog toga što je on danas video svoje. Imam isti osećam kao kad smo bili u Odabranima, kad sam ga ja ganjala, a on se povlačio. Odzvanja mi rečenica njegove mame koja je rekla da ga takvog nikad nije videla, ja sam majka muškog deteta i razumem je. Divna je, mogla je drugačije da komentariše sve među nama, možda neće jer je gospođa. Rekla je da ljubav treba da bude nešto lepo i da nije jednosmerna ulica. Svi smo to shvatili na isti način, a to je da ona smatra da nemam osećanja prema njemu kao što on ima, dok je on shvatio kao da je on hladan. Odnela sam mu palačinku za mesečnicu, prišla sam mu da ga zagrlim i vidim da se povlači i sklanja - govorila je Ena.

- Da li se uplašio da je njegova majka poručila da se igraš sa njim? - upitala je Ivana.

- Moji postupci zadnjih dana nisu govorili o mojim osećanjima, borila sam se i plašila kako će proći izolacija. Mislim da sam na nominacijama jasno dala do znanja kakve se moje emocije, jutros sam prvi put rekla pred svima da ga volim jer nisam želela da žena to misli. Ja se nikad ne bih igrala sa njim i baš mi je krivo. Opet ispada da sam ja grbava u celoj priči, bez obzira na njegove postupke - pričala je Čolićeva.

- Da li si neke stvari radila njemu u inat jer je komentarima za Aneli mnogima dao oružje u ruke? - upitala je voditeljka.

- Da, ona sad može do kraja da mi gura pod nos kako je moj dečko rekao da ona ima najbolje telo i da nametaće se da sam ja ljubomorna. Nije prvi put da on daje oružje dušmanika. On je povodljiv, mislim da ga ovo previše pritiska. Ne pravim inat da ga pravim ljubomornim, ali ja sam sad slobonda, sa Matejom sam bila bliska i sad kad on nije uz mene i da sam tu sama ponovo sam se zbližila sa njim, ali ne u smislu da grešim - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić