Nikad suroviji Gastoz: Dao brutalno iskren sud o gorućim temama Elite! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Nenad Marinković Gastoz u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljkom Ivanom Šopić o svom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i o gorućim temama iz Bele kuće.

- Milovan je ušao u Belu kuću, odmah ću da te pitam za to? Upalio si se tokom "Pitanja novinara", učionio si devojku posebnom. Da li se to budi u tebi? - pitala je Ivana.

- Znači ako staneš iza devojke, pa i na silu to je dokaz da si zaljubljen? Ona čas traži, čas ne traži i to ne može da se pohvata. Ivan Marinković me je opet iznenadio, zgadilo mi se njegovo ponašanje, pa sam rešetao i nju i njega, pa sam rekao Aleksandri da je mogla na primeru moje devojke da nauči da paze šta rade i da ograniče kad su s*ksualne stvari u pitanju. Anđela posle dve godine je pustila suzu zbog toga, eto ako je toliko pametna što joj Ivan nije rekao da pazi i da se ne oseća kao Anđela? Devojka se opekla i dve godine priča i tome. On je ispao šmeker i to je uradio u pušionici. Ona je imala slobodu da vređa Anđelu. Doživela je sličnu nelagnost, sram je bilo - govorio je Gastoz.

- Anđela je rekla da Ivan uživa u mulju, da li se slažeš? - pitala je voditeljka.

- To je žalosno, mislim da u njega nema ništa ljudsko i treba mu ozbiljna pomoć.Videli smo u čestitkama da ga podržava samo podrška i da nema dva prijatelja da se uključe, to dosta govori. Ne znam kako ustane i sam sebi poželi da skuva kafu. On kao da ima scenario da se zgadi najgore moguće. On je čovek koji je izgubio sve i nema šta da izgubi, pa neka bude najgori do kraja - dodao je Gastoz.

- Anđela, Miljana i ti ste u odnosu koji se menaj iz dana u dan? - upitala je Ivana Šopić.

- Više neće da se menja, čekao sam na svojoj koži. Tako sam izbacio Kadru, Ivana i Miljanu - rekao je on.

- Juče si na nominacijama rekao Aneli svoje mišljenje, ne možeš da podneseš što od sebe hoće da napravi žrtvu - dodala je Ivana.

- Mnogo toga sam imao da kažem... Hteo sam da kažem da ona jedva čeka da joj se da limun i daće sve od sebe da ga iscedi da bi ugrabila da ispadne jadna i ne znam koji je to gas. Mi se znamo od pre, nisam znao da je ovakav lik. Ona diže prašinu, komentariše se - rekao je on.

- Da li je Ena pregruba? - pitala je voditeljka.

- Ena ume da zabode malo jače, ne znam da li Aneli može bilo šta da zaboli, ali predstavlja kao da je boli. Predstavlja mi neku mrtvu energiju, jedino kad se razdere i mislim da se samo ona čuje - pričao je on.

- Tvoj odnos sa Sofijom je dosta iritirao Anđelu, mnogli su mislili da će Terza da joj se obrati. Da li još traje Anđelina zabrana? - pitala je Ivana Šopić.

- Anđelina priča me ne interesuje, odgovara mi da pričam sa svima. Pre nego što je Anđela zabranila i kad sam joj rekao da mora da mi veruje ništa se odnos nije promenio i komunikacija nam je kao da je i dalje u vezi sa Terzom. Terza je dečko kog ne razumem, dođe mi nekad da mu se obratim, ali on konstantno pravi glupe poteze i kad kaže nešto pametno to traje par sati. On se trudi iz petnih žila da mi ne vidimo da se nešto tu dešava između Sofije i njega. Gledaju se, hoće da joj bude tu, a to je trebao da radi i dok je Milica bila tu. Ako je već izgubi jednu, što bi drugu? Milica ga je isturirala najjače - govorio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić