Rafalna paljba Miljne Kulić: Ključa od besa, nikad brutalnije urnisala sve svoje dušmane! (VIDEO)

Nikog nije poštedela!

Miljana Kulić u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljom Ivanom Šopić o svojim problemima i otkrila šta je najviše nervira u Beloj kući.

- Krenuću od babe Kačavende, ona bi volela da bude devojka. Zaljubila se u Rajačića, odlepila je. Mogu sa njom da popijem kafu, ali je toliko odvratna. Ljubomorna je na mlade devojke i žene, baba bi volela da bude devojka. Odlepila je za Rajačićem, on da hoće raširila bi noge. Idem dalje što se tiče oca mog deteta Buđole i Tetovke Aleks, katastrofa. Žena ima muža, ljubavnik joj oženjen i čuva dete, šalje mužu slike, dete ostavlja... Ona nije normalna žena. Smuvala se sa Buđolom, ulazi ovde Milovan najispravniji čovek. Ona je sponzoruša, ko zna šta mu radi u krevetu, pa ga je zaludela čim može da prevari ženu sa ovakom k*rvetinom i dr*com. Buđola samo da je u temi, pa makar i sa ponijem. Ko zna koliko je ona polnih organa p*pušila kako mu nije grozno da ne dobije neku boleštinu - pričala je Miljana.

- Šokirala si se jer ti Ivan nije dao deo noca - dodala je Ivana.

- Tako je. Ja sam platila frizuru i očekivala sam da mi on da jer je od Milovana dobio 12.000 dinara. Rekao je da će on da mu kupi i onda sam mu stvari sakrivala. Kao Lepi Mića će da ide do kraja rijalitija. To je ološ od čoveka, sramota me je što ono zlatno dete ima takvog oca - rekla je Kulićeva, a onda oplela po Aneli:

- Što se tiče Aneli, kakva žrtva? Ona je meni iz čista mira rekla: "Majku ti j*bu Zola i Bebica". To žrtva i vređanje, a ona celu kuću vređa. Aneli je imala najlepši klip, Nora je prelepa i liči na Alibabu, sestra prepametna, ali ona patetika... Nju su već proglasili pobednicom.

- Teodora i Bebica? - pitala je voditeljka.

- Sofija ispada najpoštenija. Ona je sponzoruša, ali nije k*rvetina u duši. Ona je to uradila zbog priče jer je željna medijske pažnje. Teodora je u duši k*rva, j*be je ovaj što je bio kod Ivana u čestitku. Nije je j*bao samo onaj koji nije žurio za autobusom. Kaže da je mama podržava u svemu, a ja sam pitala da li zna čime se ona bavi? Vidim da su joj majka i otac divni ljudi, a znaju li čime joj se ćerka bavi? Čula sam da je imala stan gde je primala klijente. Ovaj me je samo iskoristio za rijaliti, nije on naivan, budala, a ni lud. Korda je Bebica broj dva. Smatram da Bebica nije zaljublojen, da voli samo sebe. Ništa joj nije kupio, meni nije kupio ni pljeskavicu, a otuđio je 20.000 evra - govorila je Kulićeva.

- Videla si Željka danas i sestre, porodicu. Da li ti je to dalo vetar u leđa? - dodala je Ivana Šopić.

- Željko kad je rekao: "Želim da moja porodica živi beskonačno i da bude neuništiva", najviše na svetu ga volim, Tijanu i Anu - rekla je ona, pa dala sud o Gastozovoj čestitku:

- Anđelu koliko je ponizio Filip Đukić, on je to namerno uradio. Nju niko nije pozdravio, ali Anđela je u njenoj fejk ljubavi i došla je sebi. Ona je garantovano neka pr*funjača koja se ko zna čime bavi napolju - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić